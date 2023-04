ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 15/23

Mainz (ots)

Woche 15/23 Mi., 12.4. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Viertelfinale, Hinspiele Bitte Ergänzung beachten: Gast: René Adler Woche 16/23 Sa., 15.4. Bitte Folgenänderungen beachten: 6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.40) Conni sucht Kater Mau Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 6.55 Meine Freundin Conni (VPS 6.50) Conni auf der Burg Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 ("Meine Freundin Conni: Connis erster Flug" und "Meine Freundin Conni: Conni auf dem Bauernhof" entfallen.) ________________________ 13.40 sportstudio live DFB-Pokal der Frauen, Halbfinale FC Bayern München – VfL Wolfsburg Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Kathrin Lehmann Woche 17/23 Sa., 22.4. Bitte Folgenänderungen beachten: 6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.40) Conni auf Waldsafari Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 6.55 Meine Freundin Conni (VPS 6.50) Conni übernachtet bei Julia Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 ("Meine Freundin Conni: Conni zieht um" und "Meine Freundin Conni: Conni bekommt eine Katze" entfallen.) So., 23.4. Bitte Änderung beachten: 9.03 37°Leben Helfer hinter Haustüren – Alltag in der Familienhilfe (Text und weitere Angaben s. So., 7.5.2023) ("37°Leben: Stroke Survivor – Ich geb' nicht auf!" verschiebt sich auf So., 7.5.2023, 9.03 Uhr.) Mi., 26.4. 4.00 Satire Labor (VPS 3.59) Bitte streichen: Untertitel Woche 18/23 Sa., 29.4. Bitte Folgenänderungen beachten: 6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.40) Conni beim Frisör Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 6.55 Meine Freundin Conni (VPS 6.50) Conni und das Froschkonzert Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 ("Meine Freundin Conni: Conni schläft im Kindergarten" und "Meine Freundin Conni: Conni macht das Seepferdchen" entfallen.) So., 30.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 15.45 planet e.: Abenteuer Arktis (HD/UT) Auf den Spuren des Polarforschers Arved Fuchs Film von Andreas Ewels Deutschland 2023 ("planet e.: Reiselust – Klimafrust" verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt.) Woche 19/23 Sa., 6.5. Bitte Folgenänderungen beachten: 6.45 Meine Freundin Conni Conni geht nicht mit Fremden mit Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 6.55 Meine Freundin Conni Conni und der Babysitter Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 ("Meine Freundin Conni: Conni geht zelten" und "Meine Freundin Conni: Conni lernt backen" entfallen.) So., 7.5. Bitte Änderung beachten: 9.03 37°Leben Stroke Survivor – Ich geb' nicht auf! (Text und weitere Angaben s. So., 23.4.2023) ("37°Leben: Helfer hinter Haustüren – Alltag in der Familienhilfe" wird auf So., 23.4.2023, 9.03 Uhr vorgezogen.) Woche 20/23 Sa., 13.5. Bitte Folgenänderungen beachten: 6.45 Meine Freundin Conni Conni macht Flohmarkt Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 __________________________ 6.55 Meine Freundin Conni Conni auf der Baustelle Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 ("Meine Freundin Conni: Conni hat Geburtstag" und "Meine Freundin Conni: Conni geht zum Zahnarzt" entfallen.) Woche 21/23 Sa., 20.5. Bitte Folgenänderungen beachten: 6.45 Meine Freundin Conni Conni hilft Papa im Garten Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 6.55 Meine Freundin Conni Conni wird Clown Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 ("Meine Freundin Conni: Conni lernt reiten" und "Meine Freundin Conni: Conni geht zum Kinderarzt" entfallen.)

