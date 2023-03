ZDF

ZDF-Programmhinweis

9. Mai 2023

Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Meeresschildkröten

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Dienstag, 9. Mai 2023, 22.15 Uhr Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Meeresschildkröten Film von Eva Gfirtner und Judith Adlhoch Der neueste Einsatz von Schauspieler und Umweltschützer Hannes Jaenicke in der preisgekrönten ZDF-Reihe gilt den Meeresschildkröten. Seit 150 Millionen Jahren ziehen sie durch die Ozeane unseres Planeten, überlebten Dinosaurier, Eiszeiten und Naturkatastrophen. Heute sind alle sieben verbliebenen Meeresschildkröten-Arten vom Aussterben bedroht. Hannes Jaenicke sucht nach Antworten. In Costa Rica begegnet er gemeinsam mit der deutschen Meeresbiologin Dr. Christine Figgener frischgeschlüpften Baby-Meeresschildkröten. Dabei lernt er auch eine der größten Bedrohungen für die Tiere kennen: Plastik. Die zunehmende Verschmutzung der Weltmeere durch Kunststoffe ist ein existenzielles Problem für Meeresschildkröten. Ebenso wie der anwachsende Schiffsverkehr und die industrielle Fischerei. Die Folgen bekommt Hannes Jaenicke im griechischen Rettungszentrum ARCHELON zu sehen: Durch Schiffsschrauben oder Fischernetze verletzte Tiere werden dort behandelt und, wenn alles gut läuft, wieder ins Meer entlassen. Im kenianischen Watamu begleitet der Schauspieler einheimische Umweltschützer bei ihrem Kampf gegen weitere Bedrohungen für die Reptilien: Wilderer haben es auf Eier, Fleisch, Fett und Panzer der Meeresschildkröten abgesehen. Weltweit gefährdet zudem eine durch Viren verursachte Krebserkrankung die Tiere: Fibropapillomatose, kurz FP genannt. In Florida hat sich am "Whitney Lab for Marine Bioscience" ein Forscherteam auf die rätselhafte Schildkrötenkrankheit spezialisiert. Die größte Bedrohung für Meeresschildkröten jedoch ist die globale Erderwärmung. Immer wieder stößt Hannes Jaenicke bei seiner Recherchereise auf die gravierenden Folgen. Die Dokumentation zeigt eindrucksvoll den hingebungsvollen Kampf von Forschenden und Tierschützern für das Überleben der Meeresschildkröten rund um den Globus.

