"maybrit illner" im ZDF: Klima retten auf die harte Tour?

Ein Verbot von reinen Öl- und Gasheizungen – und das schon in neun Monaten. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck macht Druck in Sachen Wärmewende. Doch der Gegenwind nimmt zu: Nicht nur die Opposition, auch die FDP und selbst SPD-Ministerpräsidenten protestieren. Rund 30 Millionen Anlagen wären betroffen. Das kann Mieter und Eigenheimbesitzer vor immense finanzielle Probleme stellen, sagen auch Experten und Verbraucherschützer. "Heizung, Strom, Ampel-Streit – Klima retten auf die harte Tour?" ist das Thema bei "maybrit illner" am Donnerstag, 23. März 2023, 22.15 Uhr im ZDF.

Kommen die Verbote von Öl- und Gasheizungen, bevor gute und erschwingliche Alternativen überhaupt verfügbar sind? Wie teuer wird dies für Mieter und Eigentümer? Bleibt beim Ringen um das Klimaziel die Versorgungssicherheit auf der Strecke? Wird sich der Wirtschaftsminister im Ampelstreit durchsetzen?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind die Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang und der CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer – sowie die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztip, und Gerald Traufetter, Chefkorrespondent im Hauptstadtbüro des Spiegel.

