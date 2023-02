ZDF und BBC verlängern strategische Partnerschaft

ZDF

Das ZDF hat seine strategische Partnerschaft mit den BBC Studios, der Produktions- und Distributionstochter der BBC, verlängert. Bereits mit dem Abkommen aus dem Jahr 2019 wurde die Zusammenarbeit der beiden öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten deutlich intensiviert. Im fiktionalen wie auch im non-fiktionalen Bereich wurden seitdem in enger Zusammenarbeit erfolgreiche Stoffe entwickelt und ausgezeichnete Projekte realisiert.

"Wir blicken auf eine äußerst fruchtbare Kooperation mit der BBC zurück. Seit 2019 arbeiten wir gemeinsam an hochwertigen und außergewöhnlichen Produktionen, die das ZDF-Programm bereichern und die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern. Wir freuen uns, diese Kooperation auch in Zukunft fortführen und weiter ausbauen zu können", so ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke.

Nick Percy, Präsident Global Markets, BBC Studios: "Die strategische Partnerschaft zwischen den BBC Studios und dem ZDF hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Erfolge erzielt. Preisgekrönte Titel wie 'Frozen Planet II' und neue Drehbuchproduktionen wie 'The Chelsea Detective' waren nur dank dieser frühen Unterstützung möglich. Die Vertragsverlängerung ist nicht nur ein Gewinn für die Zuschauer in Großbritannien und Deutschland, sondern auch international, denn Partnerschaften wie diese, mit gemeinsamen redaktionellen Werten, ermöglichen es uns, anspruchsvollere und qualitativ hochwertige Programme zu produzieren."

In den kommenden Jahren wollen das ZDF und BBC Studios partnerschaftlich weitere bildgewaltige Dokumentationen umsetzen, darunter "Mammals" und "Asia". Zudem sieht das Abkommen jetzt auch für ZDFinfo ein Erstzugriffsrecht auf Lizenzprogramme und Presales sowie gemeinsame Koproduktionen vor.

Im fiktionalen Bereich wird ein Fokus auf hochklassige Koproduktionen gelegt, darunter beispielsweise die Krimiserie "The Chelsea Detective", die beim europäischen Publikum punkten konnte. Zudem soll ein Ausbau von Event-Formaten erfolgen. Dank einer Lizenzvereinbarung können ZDF und ZDFneo erfolgreiche BBC-Titel wie "Make Me Famous", "Death in Paradise", "This is going to Hurt" und "Mood" auf dem deutschsprachigen TV-Markt und in der ZDFmediathek anbieten.

