ZDF-Programmänderung ab Woche 9/23

Woche 9/23 Mi., 1.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 ZDFzoom (HD/UT) Was bremst die Bahn? Film von Maik Gizinski Kamera: Jonny Müller-Goldenstedt, Florian Lengert, Felix Korfmann, Dennis Wienecke, Markus Schmidt Deutschland 2023 ___________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.45 ZDFzoom (HD/UT) Was bremst die Bahn? Film von Maik Gizinski (von 22.45 Uhr) Kamera: Jonny Müller-Goldenstedt, Florian Lengert, Felix Korfmann, Dennis Wienecke, Markus Schmidt Deutschland 2023 Woche 14/23 Sa., 1.4. Bitte nochmalige Programmänderung ab 0.30 Uhr beachten: 0.30 heute-show 1.00 60 Jahre ZDF Die ZDF-Kultnacht - Das Beste aus der "Hitparade" 4.00 neoriginal Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (5) 4.45 neoriginal Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (6) 5.25- zdf.formstark 5.45 ("heute-show history - Die Frauen des ZDF" entfällt.) So., 2.4. Bitte nochmalige Beginnzeitkorrektur beachten: 5.45 einfach Mensch (Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen. "zdf.formstark" auf 1.4.2023, 5.25 Uhr vorgezogen.)

