ZDF sucht Literaturfans U21 für das "Literarische Quartett"

Spezialausgabe von der Leipziger Buchmesse

Mainz (ots)

Drei junge Buch- und Literaturfans werden am Donnerstag, 27. April 2023, auf der Buchmesse in Leipzig gemeinsam mit Gastgeberin Thea Dorn auf der ZDF-Literatur-Bühne Platz nehmen. Die jungen Gäste des "Literarischen Quartetts" im Alter von 16 bis 21 Jahren werden dort ihre persönliche Buchauswahl vorstellen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 5. März 2023.

"Das 'U21-Quartett' im vergangenen Jahr hat mir riesigen Spaß gemacht", sagt Thea Dorn. "Ich bin immer noch beeindruckt, wie klug und mit welcher Leidenschaft meine drei jungen Gäste über Literatur diskutiert haben. Die Sendung hat außerdem gezeigt, wie falsch diejenigen liegen, die pauschal behaupten, die Jugendlichen von heute hätten mit Literatur nichts mehr am Hut."

Bis Sonntag, 5. März 2023, können sich alle Literaturbegeisterten im Alter von 16 bis 21 Jahren bewerben. Wer gerne Romane liest, Lust und Mut hat, öffentlich und vor der Kamera mit anderen über Literatur zu diskutieren findet hier alle Informationen zur Bewerbung.

Die vorgeschlagenen Bücher sollen Romane sein, die sich besonders eignen in dieser Zeit gelesen zu werden. Titel, die begeistern, bewegen, herausfordern oder zum Nachdenken anregen. Ob es sich dabei um eine aktuelle Neuerscheinung, einen Roman aus den vergangenen Jahren oder einen Klassiker der Literatur handelt, ist freigestellt.

Auf der Buchmesse in Leipzig wird das 45-minütige "Literarische Quartett U21" am Donnerstag, 27. April 2023, mit Publikum aufgezeichnet. Die Sendung wird am Freitag, 28. April 2023, 0.30 Uhr, im ZDF ausgestrahlt. Das Programm auf der ZDF-Literatur-Bühne wird außerdem als Livestream zu sehen sein.

