ZDF

"Wahl in Berlin" und "Berliner Runde" live im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Nach der pannenreichen Wahl im September 2021 müssen am Sonntag, 12. Februar 2023, rund 2,75 Millionen Berlinerinnen und Berliner erneut wählen. Es treten dieselben Spitzenkandidaten wie vor 17 Monaten an. Doch die Ausgangslage für die Parteien hat sich verändert: Geht es weiter mit Rot-Grün-Rot? Oder gibt es nach mehr als 20 Jahren SPD-geführtem Senat einen Neustart in der Hauptstadt? Das ZDF berichtet am Wahlabend ab 17.45 Uhr live aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin über den Ausgang der Wahlwiederholung. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten führt als Moderatorin durch die Live-Übertragung. Aktuelle Zahlen, Hochrechnungen und Analysen liefert die Forschungsgruppe Wahlen, präsentiert von ZDF-Politikchef Matthias Fornoff. Parteienforscher Karl-Rudolf Korte ist zudem als Experte im ZDF-Wahlstudio in Berlin. In den 19.00-Uhr-"heute"-Nachrichten gibt es die neueste Hochrechnung und erste Interviews mit Spitzenkandidaten der Parteien. Und ab 19.35 Uhr begrüßt ZDF-Hauptstadtstudioleiter Theo Koll Vertreter aller im Bundestag vertretenen Parteien zur "Berliner Runde". Auch in der ZDFmediathek, auf heute.de und in der heute-App ist der gesamte Wahlabend live zu verfolgen. Dort sind jederzeit alle Informationen, Statements von Bundes- und Landespolitikerinnen und -politikern, aktuelle Prognosen und Hochrechnungen abrufbar. Zwei Tage vor dem Wahlsonntag, am Freitag, 10. Februar 2023, berichtet das "ZDF-Morgenmagazin" von 5.30 bis 9.00 Uhr in jeder halben Stunde über die Wahl in Berlin. Im "moma-Cafe" im ZDF-Hauptstadtstudio begrüßen die "ZDF-Morgenmagazin"-Moderatoren Andreas Wunn und Mitri Sirin die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Wiederholungswahl in Berlin zum Gespräch vor Publikum – in jeder halben Stunde einen von ihnen. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD ist ebenso im "Morgenmagazin"-Interview wie die grüne Spitzenkandidatin und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch. Auch CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner, FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja, Linken-Spitzenkandidat und Kultursenator Klaus Lederer und AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker sind dann gefragt. Als Gesprächsgast im "moma-Cafe" gibt zudem Stephan Merseburger, Leiter des ZDF-Landesstudios in Berlin, seine Einschätzung zur politischen Situation in der Hauptstadt zwei Tage vor dem neuerlichen Wahlsonntag. Im "heute journal" am Donnerstag, 9. Februar 2023, 21.45 Uhr im ZDF, ist ein weiteres "Politbarometer Extra" zur Wahl in Berlin zu sehen. Kontakt Bei Fragen zu den ZDF-Übertragungen von der Wahl in Berlin erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Fotos von der "Wahl in Berlin"-Sendung sind nach Anmeldung abrufbar ab Sonntag, 12. Januar 2023, 20.30 Uhr. Weitere Informationen Hier finden Sie das "Politbarometer Extra" vom 3. Februar 2023 zur Wahl in Berlin. Im ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zur Wahl in Berlin.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell