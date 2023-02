DFB-Pokal-Achtelfinale: Ruhrpott-Derby live im ZDF

ZDF

Gleich nach dem 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht Teil 2 der diesjährigen DFB-Pokal-Achtelfinale auf dem Sport-Programm – unter anderem mit dem Ruhrpott-Derby VfL Bochum – Borussia Dortmund. Das ist am Mittwoch, 8. Februar 2023, 20.15 Uhr, bei " sportstudio live" im ZDF zu sehen.

Moderator Sven Voss begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Ruhrstadion in Bochum. Oliver Schmidt ist als Live-Reporter des "kleinen Revierderbys" im Einsatz, als Co-Kommentator an seiner Seite: Hanno Balitsch. Im Anschluss an die Live-Übertragung ist das zweite Achtelfinale vom Mittwochabend zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf in der Zusammenfassung zu sehen.

Vor dem Revierderby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund sind beide Teams zunächst am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga gefordert. Der Tabellensechzehnte VfL Bochum empfängt am Samstag, 4. Februar 2023, die kriselnde TSG Hoffenheim und könnte bei einem Sieg punktemäßig zu den Kraichgauern aufschließen. In der Nachbarstadt steigt zur selben Zeit die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg, die beide mit 34 Punkten weiter den Kontakt zur Tabellenspitze halten. Im " aktuellen sportstudio" am Samstag, 4. Februar 2023, 23.00 Uhr, sind die Zusammenfassungen beider Spiele ebenso zu sehen wie die erste Free-TV-Zusammenfassung vom Samstagabendspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und FC Schalke 04. Zu Gast im "aktuellen sportstudio" bei Moderatorin Dunja Hayali sind die deutschen Hockey-Weltmeister Niklas Wellen, Jean-Paul Danneberg und Mats Grambusch.

In der aktuellen DFB-Pokalsaison gibt es für die Fußballfans mehr Live-Spiele im Free-TV: ARD und ZDF übertragen 15 Live-Spiele live, inklusive der Halbfinals und dem Finale. In der ZDFmediathek und auf der ZDFheute gibt es zudem Spielzusammenfassungen der Pokalpartien und viele weitere Informationen zum DFB-Pokal.

