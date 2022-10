ZDF

ZDF überträgt DFB-Pokal-Achtelfinale VfL Bochum – BVB live

Das Revierderby im Achtelfinale des DFB-Pokals ist live im ZDF zu sehen: Die Pokalpartie VfL Bochum – Borussia Dortmund wird am Mittwoch, 8. Februar 2023, 20.45 Uhr, im Ruhrstadion ausgetragen und steht dann auf dem Programm von "sportstudio live" im ZDF. Der DFB gab am Mittwoch, 26. Oktober 2022, die Terminierung der Achtelfinal-Begegnungen im DFB-Pokal 2022/2023 bekannt, die im Zeitraum 31. Januar bis 8. Februar 2023 ausgetragen werden. Im Anschluss an das Live-Spiel im ZDF ist zudem die Zusammenfassung des zweiten Achtelfinales vom 8. Februar 2023 zu sehen, in dem der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf aufeinandertreffen. In der aktuellen DFB-Pokalsaison, der 80. Austragung des Fußball-Pokalwettbewerbs der Männer, gibt es für die Fußballfans mehr Live-Spiele im Free-TV: Das ZDF hat gemeinsam mit der ARD die Rechte an 15 Live-Spielen pro Spielzeit erworben plus umfangreicher Nachverwertungsrechte – sowohl fürs klassische Fernsehen als auch für sämtliche digitale Angebote der beiden öffentlich-rechtlichen Sender. Von der ersten Runde des DFB-Pokals 2022/2023 hatte das ZDF die Partien TSV 1860 München – Borussia Dortmund sowie Teutonia Ottensen – RB Leipzig live übertragen, in der zweiten Runde war das bayerische Derby FC Augsburg – FC Bayern München live im ZDF zu sehen. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802 Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport Der DFB-Pokal in der ZDFmediathek: https://zdf.de/sport/dfb-pokal sportstudio in der ZDFmediathek: https://sportstudio.de

