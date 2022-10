ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 45/22

Mainz (ots)

Woche 45/22 Mo., 7.11. 21.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Anne Gellinek Bitte streichen: Marietta Slomka (Änderung bitte auch für Di., 8.11.2022 beachten.) Mi., 9.11. 21.45 heute journal Bitte Korrektur beachten: Live aus Washington mit Marietta Slomka Bitte streichen: Moderation Do., 10.11. 21.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Christian Sievers Bitte streichen: Marietta Slomka Woche 46/22 Mo., 14.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 23.55 Uhr beachten: 23.55 Das kleine Fernsehspiel Generation Euromaidan – Sehnsucht nach Demokratie 1.30 neoriginal (VPS 1.35) Mord im Mittsommer Im Schatten der Macht 2.55 neoriginal (VPS 3.05) Mord im Mittsommer Im Namen der Wahrheit 4.25 zdf.formstark (VPS 4.35) 4.40 Leute heute (VPS 4.45) 4.55- hallo deutschland 5.30 Woche 48/22 So., 27.11. 14.00 sportstudio live - FIFA WM 2022 Belgien - Marokko Vorrunde Gruppe F . . . In der Halbzeitpause: gegen 14.45 heute Xpress Bitte Ergänzung beachten: gegen 14.50 Aktion Mensch Gewinner (VPS 18.55)

