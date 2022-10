ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 43/22

Mainz (ots)

Woche 43/22 So., 23.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 0.30 ZDF-History (HD/UT) Der große Knall. Deutschland und der Atomkrieg (vom 24.4.2022) Deutschland 2022 ("ZDF-History: Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela" entfällt.) Mi., 26.10. 20.15 40 Jahre Terra X Die große "Terra X"-Show Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription Woche 45/11 Di., 8.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 37° (HD/AD/UT) Helfen im Krisengebiet Zwischen Grenzerfahrung und Nächstenliebe Film von Daniel Andreas Sager Deutschland 2022 ("37°: Kirche mal anders" entfällt.) Woche 46/22 Mi., 16.11. 17.45 Leben ist mehr! Bitte Ergänzung beachten: Seelsorge im Jugendstrafvollzug - Zum Buß- und Bettag 2022 Woche 47/22 Di., 22.11. 22.45 Arabiens Traum von der Zukunft Unterwegs mit Golineh Atai Bitte Korrektur beachten: Film von Nadja Kölling Bitte streichen: Isabelle Tümena Fr., 25.11. Bitte Ausdruck und Programmänderung ab 2.45 Uhr beachten: 2.45 Terra Xplore (HD/UT) Was macht Neid mit uns? Deutschland 2022 3.00 Terra Xplore (HD/UT) Technik: Nichts für Frauen? Deutschland 2022 3.20 Terra Xplore (HD/UT) Stadt vs. Land Deutschland 2022 3.35 Trackers - Rote Spur (3) (VPS 3.30) 5.15- Deutschland von oben (HD) 5.30 Deutschland 2022 (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)

