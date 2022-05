ZDF

"maybrit illner" im ZDF: "Frieden schaffen mit noch mehr Waffen – Fehler oder Pflicht?

Immer mehr und immer modernere Waffen für die Ukraine – damit wächst die Chance, dass das Land sich gegen den russischen Aggressor behauptet. Es bleibt aber auch die Gefahr, dass der Krieg sich ausweitet. Diese Gefahr sehen viele. 28 Persönlichkeiten haben einen offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben, der selbst Ende April noch vor dem dritten Weltkrieg warnte. Geht Deutschland, geht der Westen mit seiner Hilfe zu weit? Soll die Ukraine diesen Krieg gewinnen oder soll sie bald die Waffen strecken, um den Weltfrieden zu retten? Wie kann man der Ukraine im Moment helfen, wenn nicht mit Waffen und Sanktionen? Über diese Fragen diskutiert die Runde bei "maybrit illner" im ZDF am Donnerstag, 5. Mai 2022, 22.15 Uhr. Das Thema: "Frieden schaffen mit noch mehr Waffen – Fehler oder Pflicht?".

Ranga Yogeswahr ist Mit-Autor des Offenen Briefes an den Bundeskanzler. Bei Maybrit Illner diskutiert er mit der Deutsch-Ukrainerin Marina Weisband, mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und der Friedensforscherin Nicole Deitelhoff.

