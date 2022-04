ZDF

ZDF-Programm für ukrainische Kinder und Jugendliche

Aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche finden beim ZDF während der kommenden Wochen ein Informations- und Unterhaltungsprogramm in ihrer Sprache. Damit sie hierzulande die Möglichkeit erhalten, sich über das Weltgeschehen zu informieren, wird "logo!", die tägliche ZDF-Nachrichtensendung für Kinder, vorerst vier Wochen lang auch mit ukrainischen Untertiteln und ukrainischem Voice-over zu sehen sein. Immer nachmittags geht die Sendung des Vorabends in ukrainischer Fassung online. Die erste dieser Ausgaben zeigt "logo!" am Mittwoch, 20. April 2022, unter: https://zdf.de/kinder/logo Für Unterhaltung und Spaß sorgt die Animationsserie "Das Dschungelbuch". Die ersten 13 Folgen mit ukrainischem Voice-over sind bereits online abrufbar unter: https://zdf.de/kinder/das-dschungelbuch Jeden Freitag (am 22. und 29. April sowie am 6. Mai 2022) kommen weitere 13 Folgen dazu, dann sind alle 52 Folgen der 2. Staffel verfügbar. Bis Ende Oktober können die Kinder in die Dschungelabenteuer von Mogli und seinen tierischen Freunden eintauchen. Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/logo und https://presseportal.zdf.de/presse/dasdschungelbuch Die erste ukrainische "logo!"-Sendung: https://zdf.de/kinder/logo/logo-vom-dienstag-19-april-2022-ukrainisch-100.html "logo!" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/kinder/logo

