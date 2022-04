ZDF

Viertelfinale der UEFA Champions League im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Viertelfinale der UEFA-Champions-League-Saison 2021/2022: Alles Wissenswertes zu den Hinspielen der verbliebenen acht besten Mannschaften in der europäischen Königsklasse präsentiert "sportstudio UEFA Champions League" am Mittwoch, 6. April 2022, ab 23.00 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Moderator Jochen Breyer und ZDF-Experte Per Mertesacker führen durch die Sendung. Im Blickpunkt stehen die Topspiele FC Bayern München gegen den FC Villareal sowie FC Chelsea gegen Real Madrid. Die Bayern hatten mit einem starken Achtelfinalrückspiel RB Salzburg ausgeschaltet, Villareal konnte sich gegen Juventus Turin durchsetzen. Der Vorjahressieger aus London qualifizierte sich gegen den OSC Lille für das Viertelfinale und Rekordchampion Real Madrid siegte im Achtelfinale überraschend gegen das ambitionierte Team von Paris Saint-Germain. Dazu kommen Zusammenfassungen der Dienstagsspiele des Viertelfinales: Benfica Lissabon trifft auf den FC Liverpool, Manchester City hat es mit Atletico Madrid zu tun. Die Tore und Highlights aller Partien des Achtelfinal-Spieltages sind am Mittwoch ab 23.00 Uhr in drei- bis vierminütigen Clips auch auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de abrufbar. Auch die Viertelfinal-Rückspiele stehen am Mittwoch, 13. April 2022, um 23.00 Uhr auf dem Programm von “sportstudio UEFA Champions League". Dann mit Moderator Sven Voss, der als Gast im Studio Martina Voss-Tecklenburg begrüßt. Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 – 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport sportstudio UEFA Champions League in der ZDFmediathek: https://zdf.de/sport/uefa-champions-league sportstudio in der ZDFmediathek: https://sportstudio.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell