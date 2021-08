Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Johanniter: Rückblick auf das Corona-Jahr 2020

Jahresbericht der Johanniter-Unfall-Hilfe und Bericht der Johanniter-Auslandshilfe erschienen

Mehr als 68.000 Menschen engagieren sich haupt- oder ehrenamtlich bei der Johanniter-Unfall-Hilfe. Was sie dabei - unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie - auch im vergangenen Jahr im In- und Ausland geleistet haben, das zeigen die gerade veröffentlichten Berichte.

Das Jahr 2020 in Zahlen

Gut 740.000 Mal rückten die Rettungskräfte der Johanniter im vergangenen Jahr zu Einsätzen aus. Rund 17.000 Besuche bei pflegebedürftigen Menschen absolvierten die Mitarbeitenden in ihren ambulanten Pflegediensten auch während der Corona-Lockdowns täglich und waren damit oft deren einzige Kontaktpersonen. 3.592.730 Mahlzeiten lieferten die Mitarbeitenden im Menüdienst aus - eine große Unterstützung gerade für ältere Menschen, die aus Sorge vor einer Ansteckung über Wochen das Haus nicht verlassen konnten; ebenso wie der Johanniter-Hausnotruf, den mehr als 222.000 Menschen nutzen. Mehr als 35.000 Kinder betreuen die Johanniter in ihren inzwischen 500 Kindertagesstätten bundesweit und hielten dort über Monate den Notbetrieb aufrecht.

Hilfe weltweit

Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern der Welt haben die Johanniter Menschen in der Corona-Pandemie unterstützt: Allein im Südsudan haben sie 120.000 Menschen über die Gefahren von Corona informiert und dort wie auch in vielen weiteren Ländern Aufklärungsarbeit und praktische Unterstützung geleistet, um der Ausbreitung der Pandemie entgegenzuwirken - ohne dabei die langfristige Hilfe gegen Hunger und für bessere Lebensbedingungen aus dem Blick zu verlieren.

Stark machen für Krisen, niemanden zurücklassen

"Angesichts von Corona, aber auch unter dem Eindruck der Hochwasserkatastrophe, die wir gerade erlebt haben, stellt sich uns noch dringlicher die Frage: Wie gut sind wir auf derartige Herausforderungen vorbereitet?" so Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe. "Wie kommen wir stark durch Krisen, als Gesellschaft und als Einzelne? Und was können wir Johanniter tun, um gerade denen zur Seite stehen, die besonders unter den Folgen zu leiden haben? In unseren Berichten lesen Sie, wie wir Menschen in Notsituationen wie diesen unterstützen und für den Umgang mit zukünftigen Krisen stärken, in Deutschland und in vielen anderen Ländern der Welt."

Den vollständigen Jahresbericht der Johanniter-Unfall-Hilfe und den Bericht der Johanniter-Auslandshilfe finden Sie unter https://www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe/veroeffentlichungen/.

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit rund 25.000 Beschäftigten, mehr als 43.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.

