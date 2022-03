ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 15/22

Mainz (ots)

Woche 15/22 So., 10.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Wir bauen fertig Der lange Weg zum Schnäppchenhaus Film von Sören Folkens Deutschland 2022 ("ZDF.reportage: Wir springen ein" verschiebt sich auf einen späteren Termin.) ----------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Wir bauen fertig Der lange Weg zum Schnäppchenhaus Film von Sören Folkens (von 18.00 Uhr) Deutschland 2022 (Die Wiederholung "ZDF.reportage: Wir springen ein" entfällt.) Mi., 13.4. Bitte Programmänderung um 1.00 Uhr beachten: 1.00 Wer ist Wolodymyr Selenskyj? (VPS 0.59/HD/UT) Umstrittener Politiker, gefeierter Kriegsheld Film von Willy Papa, Nicolas Fresco und Arthur Genre Frankreich 2022 ("Die Geheimnisse des Opus Dei - Glaube, Macht, Manipulation" entfällt.) Woche 18/22 So., 1.5. 14.55 Neue Folgen Mein Zuhause richtig schön Bitte korrekte Schreibweise beachten: Der Eva-Brenner-Plan (Bitte auch am So., 8.5.2022, um 14.55 Uhr beachten.)

