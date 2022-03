ZDF

Neue "Herzkino"-Reihe auf der Insel Rügen: "Freunde sind mehr"

Geschichten über und mit der Kraft der Freundschaft erzählt die neue "Herzkino"-Reihe "Freunde sind mehr" an den Sonntagen, 3. und 10. April 2022, 20.15 Uhr sowie ab Samstag, 26. März 2022, 10.00 Uhr in der ZDFmediathek. In den zwei 90-Minütern steht die eingeschworene Gemeinschaft im Mittelpunkt, die sich auf der Insel Rügel gefunden hat: Fabian Andres (Nicola Fritzen), Johanna Tredup (Greta Galisch de Palma), Jette Heidmann (Anne Weinknecht) und Malte Dannwitz (Oliver Bröcker). In weiteren Rollen sind unter anderen Jörg Schüttauf, Robin Gooch, Maria Radomski und Walfriede Schmitt zu sehen. Regie führte Dagmar Seume. "Es war eine große Hilfe, dass sie die DDR erlebt hat", erklärt Hauptdarstellerin Anne Weinknecht. "Wir haben bei der Vorbereitung des Drehs und den Gesprächen über die Vergangenheit der Figuren viel über die deutsch-deutsche Geschichte gesprochen und unsere unterschiedlichen Erinnerungen, Erlebnisse und Blickwinkel immer wieder verglichen." Jörg Schüttauf, der in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) aufwuchs, spielt in der neuen Reihe Maltes Vater, einen Fischer, und stellt klar: "Im wirklichen Leben angele ich überhaupt nicht. Im, an und auf dem Wasser fühle ich mich aber trotzdem ganz wohl." Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 – 70-15380, Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/freundesindmehr Die beiden Filme stehen für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung. Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/freunde-sind-mehr/

