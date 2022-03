ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 13/22

Woche 13/22 Di., 29.3. 20.15 Rosamunde Pilcher: Das Geheimnis der Blumeninsel Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription Mi., 30.3. Bitte geänderten Programmablauf und Ergänzung beachten: 3.30 ZDFzoom (VPS 3.15) Aufrüstung zur Abschreckung? 4.00 auslandsjournal - die doku: Das System Orbán (VPS 3.45) 4.45 plan b: Geld ist nicht alles (VPS 4.15) 5.15- hallo deutschland 5.30 (von 17.10 Uhr) (Die Wiederholung "Leute heute" entfällt.) Woche 14/22 Do., 7.4. 9.05 Volle Kanne - Service täglich Bitte Änderung beachten: Moderation: Nadine Krüger Bitte streichen: Florian Weiss (Änderung bitte auch für Fr., 8.4.2022, um 9.05 Uhr beachten.) Woche 16/22 Di., 19.4. 9.05 Volle Kanne - Service täglich Bitte Änderung beachten: Moderation: Nadine Krüger Bitte streichen: Florian Weiss (Änderung bitte auch für Mi., 20.4. bis Fr., 22.4.2022, um 9.05 Uhr beachten.) Woche 17/22 Di., 26.4. 9.05 Volle Kanne - Service täglich Bitte Änderung beachten: Moderation: Florian Weiss Bitte streichen: Nadine Krüger (Änderung bitte auch für Mi., 27.4. bis Fr., 29.4.2022, um 9.05 Uhr beachten.) Woche 18/22 Di., 3.5. 22.45 Leschs Kosmos Bitte Ergänzung beachten: Touch me - Was Berührung mit uns macht

