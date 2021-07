RTL News

RTL & ntv mit umfangreichen Sonderprogrammierungen zur Jahrhundert-Flut

Mehrstündige "RTL/ntv Spezials" um 10 Uhr und 15 Uhr zur Wetterkatastrophe in Deutschland

Köln (ots)

Anlässlich der weiter dramatischen Situation infolge der Jahrhundert-Flut in Deutschland ändern RTL und ntv auch heute ihr Programm. Von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr informieren Jessika Westen und Christopher Wittich in den mehrstündigen Sondersendungen "RTL/ntv Spezial: Wetterkatastrophe in Deutschland" über die verheerende Lage vor Ort.

Zudem halten die RTL-Magazine "Guten Morgen Deutschland" und "Punkt 12" sowie ntv den gesamten Tag über die Menschen schwerpunktmäßig zur Situation in den betroffenen Regionen auf dem Laufenden. Bei RTL.de und ntv.de sowie in den ntv Apps gibt es ebenfalls umfangreiche Informationen zur aktuellen Lage. Die Spezialsendungen sind zudem auch bei RTL.de zu sehen.

Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuell