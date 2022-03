ZDF

Ehrenpreis für Claudia Tronnier beim 26. Filmfestival Türkei/Deutschland

Mainz (ots)

Claudia Tronnier, ehemalige ZDF-Redaktionsleiterin Das kleine Fernsehspiel, wurde am Freitag, 11. März 2022, beim 26. Filmfestival Türkei/Deutschland in Nürnberg mit dem Ehrenpreis für ihre Zusammenarbeit mit Regisseurinnen und Regisseuren mit Migrationshintergrund in der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I. Frank Zervos: "Claudia Tronnier und ihre Kolleginnen und Kollegen des Kleinen Fernsehspiels haben früh Talente gesehen und seit über 30 Jahren die kreative Kraft und das Können von deutsch-türkischen Filmemacherinnen und Filmemachern unterstützt und gefördert. Ihre Arbeit hat zu einem wichtigen gesellschaftlichen und künstlerischen Dialog beigetragen, und damit auch dazu, dass wir heute eine reichere Kino- und Fernsehlandschaft haben. Wir freuen uns sehr mit Claudia Tronnier über diesen besonderen Ehrenpreis und gratulieren herzlich!" Bereits seit Beginn der 1990er-Jahre setzte Claudia Tronnier im Kleinen Fernsehspiel erste Projekte mit Filmemacherinnen und Filmemachern türkischer Herkunft um, so zum Beispiel "Sommer in Mezra" (1991) von Hussi Kutlucan oder "Mein Vater, der Gastarbeiter" (1995) von Yüksel Yavuz. Dieses interkulturelle Engagement baute sie in den 2000er-Jahren kontinuierlich auch mit Regisseurinnen und Autorinnen wie Ayşe Polat ("Auslandstournee", 2000; "En Garde", 2004; "Luks Glück", 2010) weiter aus. Die Debütspielfilme weiterer heute etablierter Regisseure wie Fatih Akin ("Kurz und schmerzlos", 1998) und Thomas Arslan ("Mach die Musik leiser", 1994) entstanden gemeinsam mit dem Kleinen Fernsehspiel. In ihren Jahren als Redaktionsleiterin von 2008 bis 2020 trug Claudia Tronnier mit zahlreichen Koproduktionen bedeutend zur Vermittlung des deutsch-türkischen Films in TV und Kino sowie in der internationalen Filmwelt bei. Sie beförderte durch ihre wegweisende Arbeit die gesamtgesellschaftliche Integration und war nicht nur für den deutsch-türkischen Filmnachwuchs stets zuverlässige Partnerin und Unterstützerin. Seit 2021 ist Claudia Tronnier Leiterin der Hauptabteilung Spielfilm/Fernsehfilm bei ARTE. Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 − 2099-1093; Presse-Desk, Telefon: 06131 − 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 − 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/tronnierclaudia

