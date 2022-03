ZDF

Bundeskanzler Olaf Scholz beantwortet bei "logo!" Fragen der Kinder

Am Donnerstag, 10. März 2022, 19.50 Uhr, im KiKA und in der ZDFmediathek, trifft die 10-jährige Polina aus Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz zum Interview. Mehr als 2.000 Fragen haben die "logo!"-Redaktion in den vergangenen Tagen erreicht. Denn der Krieg in der Ukraine beschäftigt und besorgt nicht nur Erwachsene – auch Kinder wollen die täglichen Geschehnisse und Informationen einordnen können und Antworten darauf haben. Der Bundeskanzler nimmt sich Zeit, um Polina stellvertretend für viele Kinder und Jugendliche Rede und Antwort zu stehen: So äußern Kinder ihre Ängste und fragen Olaf Scholz, ob sich der Krieg auf ganz Europa ausbreiten wird. Auch wie man Geflüchteten aus der Ukraine helfen kann, möchten sie vom Bundeskanzler wissen. Und natürlich die aus Kindersicht verständlichste Frage: "Was tun Sie, um den Krieg zu beenden?" Viele Hintergrundinformationen zum Krieg in der Ukraine gibt es außerdem auf logo.de und unter @zdflogo bei Instagram. Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 – 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/logo "logo!"-Themenseite zum Krieg in der Ukraine: https://zdf.de/kinder/logo/krieg-russland-ukraine-102.html "logo!" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/kinder/logo

