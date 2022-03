ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 11/22

Woche 11/22 So., 13.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Ukraine-Krieg erschüttert Deutschland Film von Moritz Kilian Deutschland 2022 _________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Ukraine-Krieg erschüttert Deutschland Film von Moritz Kilian (von 18.00 Uhr) Deutschland 2022 Woche 13/22 So., 27.3. Bitte Programmänderung ab 23.45 Uhr beachten: 23.45 Precht (VPS 23.44/HD/UT) Deutschland 2022 0.30 heute 0.40 ZDF-History (VPS 0.39/HD/UT) Kinder im Krieg - Was unsere Eltern erlebten (Erstsendung 3.5.2020) Deutschland 2020 1.25 neoriginal (VPS 2.10) Bad Banks 2.15 neoriginal (VPS 3.00) Bad Banks 3.05 neoriginal (VPS 3.50) Bad Banks 3.55 Deutschland von oben (VPS 4.40) 4.00 planet e.: Städte der Zukunft (HD/UT) Aktiv leben, aktiv Klima schützen Film von Frank Eggers (von 15.30 Uhr) Deutschland 2022 ___________________________ zu So., 27.3. 4.30 planet e.: Wenn das Meer schwitzt (HD/UT) Klimawandel unter Wasser Film von Rabea Stückemann (vom 13.3.2022) Deutschland 2022 5.00- ZDF.reportage 5.30 Gletscherzauber in 2G ("ZDF-History: Recht absurd – Paragraphen zum Kopfschütteln" sowie die Wiederholungen "McDonald & Dodds" und "Frag den Lesch" entfallen.) Fr., 1.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 1.10 ZDF-History (HD/UT) Kinder im Krieg - Was unsere Eltern erlebten (vom 27.3.2022) Deutschland 2020 (Die Wiederholung "ZDF-History: Recht absurd – Paragraphen zum Kopfschütteln" entfällt.

