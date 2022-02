ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 8/22

Mainz (ots)

Woche 8/22 Fr., 25.2. Bitte Programmänderung ab 10.30 Uhr Uhr beachten: 10.30 heute spezial (VPS 10.29/HD/UT) 12.00 heute 12.15 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa – Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Ralph Szepanski 13.00 ARD-Mittagsmagazin 14.00 heute spezial (HD/UT) 14.15 Die Küchenschlacht 15.00 heute Xpress 15.05 Bares für Rares 16.00 heute - in Europa 16.10 Die Rosenheim-Cops 17.00 heute 17.15 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Andreas Klinner 18.05 SOKO Kitzbühel (VPS 18.00) 19.00 heute (Weitere Ablaufänderungen folgen. "Notruf Hafenkante", "SOKO Wismar", "drehscheibe", "hallo deutschland" und "Leute heute" sowie die Wiederholungen "hallo deutschland" und "Leute heute" entfallen.) Woche 13/22 Sa., 26.3. 20.15 sportstudio live Fußball-Länderspiel Deutschland – Israel . . . Bitte Ergänzungen beachten: Reporter: Oliver Schmidt Moderation: Jochen Breyer Experte: Per Mertesacker

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell