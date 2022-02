ZDF

ZDFneo Änderungsmitteilung

Woche 09/22 bis Woche 14/22

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 09/22 Sonntag, 27.02. Bitte Programmänderung beachten: 0.50 Der junge Inspektor Morse Zuckerguss (vom 23.10.2020) DS Endeavour Morse Shaun Evans DCI Fred Thursday Roger Allam PC Jim Strange Sean Rigby Dr. Max DeBryn James Bradshaw Chief Superintendent Bright Anton Lesser DCI Ronnie Box Simon Harrison DS Alan Jago Richard Riddell Buch: Colin Dexter Regie: Leanne Welham Großbritannien 2019 („High-Flyers“ um 0.50 Uhr und 1.35 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 2.20 Uhr wie vorgesehen.) Montag, 28.02. Bitte Programmänderung beachten: 23.15 Der junge Inspektor Morse Zuckerguss (vom 23.10.2020) DS Endeavour Morse Shaun Evans DCI Fred Thursday Roger Allam PC Jim Strange Sean Rigby Dr. Max DeBryn James Bradshaw Chief Superintendent Bright Anton Lesser DCI Ronnie Box Simon Harrison DS Alan Jago Richard Riddell Buch: Colin Dexter Regie: Leanne Welham Großbritannien 2019 („High-Flyers“ um 23.15 Uhr und 23.55 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 10/22 Sonntag, 06.03. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 0.35 Der junge Inspektor Morse Wolkenschloss (vom 23.10.2020) DS Endeavour Morse Shaun Evans DCI Fred Thursday Roger Allam PC Jim Strange Sean Rigby Dr. Max DeBryn James Bradshaw Chief Superintendent Bright Anton Lesser DCI Ronnie Box Simon Harrison DS Alan Jago Richard Riddell Buch: Colin Dexter Regie: Jamie Donoughue Großbritannien 2019 2.05 Inspector Banks Im Sommer des Todes 3.35 Inspector Barnaby Mord mit Magie 5.05 Inspector Barnaby -6.30 Ein mörderisch guter Song („High-Flyers“ um 0.35 Uhr und 1.20 Uhr entfallen.) Montag, 07.03. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 6.30 Father Brown Der mysteriöse Agent (vom 13.8.2015) 7.15 Father Brown Der Fluch der Mumie (vom 13.8.2015) 8.00 neoriginal WIR Testphase 8.25 Die Küchenschlacht Alfons Schuhbeck sucht den Spitzenkoch (ZDF 6.3.2017) 9.05 Stadt, Land, Lecker (vom 4.2.2020) 9.50 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 27.2.2017) 10.45 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 10.3.2020) 11.35 Waschen, Schneiden, Leben! Mein neues Ich (vom 3.12.2021) 12.20 Monk Mr. Monk und Natalie gehen getrennte Wege 13.00 Monk Mr. Monk steigt in den Ring 13.40 Psych Bärendienste 14.20 Psych Yang 3 In 2D 15.00 Monk Mr. Monk und Natalie gehen getrennte Wege 15.40 Monk Mr. Monk steigt in den Ring 16.25 Psych Bärendienste 17.05 Psych Yang 3 In 2D (Weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr Uhr wie vorgesehen.) ……………………………………………….. 23.15 Der junge Inspektor Morse Wolkenschloss (vom 23.10.2020) DS Endeavour Morse Shaun Evans DCI Fred Thursday Roger Allam PC Jim Strange Sean Rigby Dr. Max DeBryn James Bradshaw Chief Superintendent Bright Anton Lesser DCI Ronnie Box Simon Harrison DS Alan Jago Richard Riddell Buch: Colin Dexter Regie: Jamie Donoughue Großbritannien 2019 0.45 ZDF Magazin Royale (vom 6.3.2022) 1.15 MAITHINK X - Die Show mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 6.3.2022) 1.45 Heroes - Aus dem Leben von Comedians Salim Samatou 2.15 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 6.3.2022) 2.50 Waschen, Schneiden, Leben! Mein neues Ich (vom 3.12.2021) 3.35 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Die Zähmung des wilden Planeten 4.20 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Extreme Welten: Das unsichtbare Netzwerk 5.05 Terra X Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums Vom Acker zum Imperium 5.45 Terra X -6.25 Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums Von Fürsten und Kaufleuten („High-Flyers“ um 23.15 Uhr und 0.00 Uhr entfallen.) Woche 12/22 Samstag, 19.03. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 23.15 U-Turn - Kein Weg zurück Bobby Cooper Sean Penn Sheriff Potter Powers Boothe Jake McKenna Nick Nolte Grace McKenna Jennifer Lopez Regie: Oliver Stone Frankreich/USA 1997 1.15 Friends With Money (von 20.15 Uhr) 2.35 Jesse Stone - Alte Wunden (Jesse Stone: Sea Change) 4.00 Jesse Stone - Dünnes Eis (Jesse Stone: Thin Ice Part) 5.20 Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert (ZDF 17.3.2022) Deutschland 2022 5.30 Terra X -6.15 Eine Erde - viele Welten Inseln (vom 16.4.2017) Deutschland/Großbritannien 2016 (Der Spielfilm „Salt“ um 23.15 Uhr und 2.05 Uhr entfällt.) Sonntag, 20.03. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 2.10 U-Turn - Kein Weg zurück Bobby Cooper Sean Penn Sheriff Potter Powers Boothe Jake McKenna Nick Nolte Grace McKenna Jennifer Lopez Regie: Oliver Stone Frankreich/USA 1997 4.10 Inspector Barnaby Blutige Anfänger Nach Motiven von Caroline Graham (vom 8.11.2010) 5.50 Inspector Barnaby -7.35 Requiem für einen Mörder Nach Motiven von Caroline Graham (vom 5.7.2010) (Die Sendung „Inspector Banks“ entfällt.) Montag, 21.03. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 7.35 Father Brown Der letzte Mann (vom 27.8.2015) 8.20 neoriginal WIR BAMBAMBAM 8.40 Die Küchenschlacht Nelson Müller sucht den Spitzenkoch (ZDF 20.3.2017) 9.25 Stadt, Land, Lecker (vom 28.2.2020) 10.10 Duell der Gartenprofis (vom 24.4.2019) 10.55 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 25.3.2020) 11.45 Waschen, Schneiden, Leben! Mein neues Ich (vom 17.12.2021) 12.30 Monk Mr. Monk im Unheil des Voodoos (vom 4.12.2018) 13.10 Monk Mr. Monk muss zur Gruppentherapie (vom 4.12.2018) 13.50 Psych Und wieder ist es überwiegend wolkig … (vom 3.3.2020) 14.30 Psych Leiche macht mobil – bei Arbeit, Mord und Deal (vom 3.3.2020) 15.15 Monk Mr. Monk im Unheil des Voodoos (von 12.30 Uhr) 15.50 Monk Mr. Monk muss zur Gruppentherapie (von 13.10 Uhr) 16.35 Psych Und wieder ist es überwiegend wolkig … (von 13.50 Uhr) 17.15 Psych Leiche macht mobil – bei Arbeit, Mord und Deal (von 14.30 Uhr) („Sketch History“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 17.50 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 25.03. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 20.15 Paul - Ein Alien auf der Flucht Graeme Willy Simon Pegg Clive Gollings Nick Frost Paul (Sprechrolle) Bela B. Ruth Buggs Kristen Wiig Agent Zoil Jason Bateman Big Boss Sigourney Weaver Regie: Greg Mottola USA 2010 21.50 Dinge Erklärt - Kurzgesagt Was passiert, wenn die Erde aus dem Sonnensystem fliegt? 22.00 Anon - Mit den Augen des Killers (Anon) 23.30 The Bay Verbrechen (vom 22.10.2021) D.S. Lisa Armstrong Morven Christie D.S. Med Kharim Taheen Modak D.I. Tony Manning Daniel Ryan Bill Bradwell James Cosmo Oliver Marshbrook Leo Ashton Rose Marshbrook Sharon Small Mark Bradwell Steven Robertson Rob Armstrong Art Parkinson Penny Armstrong Lindsey Coulson Abbie Armstrong Imogen King Buch: Daragh Carville Regie: Robert Quinn Großbritannien 2019 0.15 The Bay Verderben (vom 22.10.2021) D.S. Lisa Armstrong Morven Christie D.S. Med Kharim Taheen Modak D.I. Tony Manning Daniel Ryan Bill Bradwell James Cosmo Oliver Marshbrook Leo Ashton Rose Marshbrook Sharon Small Mark Bradwell Steven Robertson Rob Armstrong Art Parkinson Penny Armstrong Lindsey Coulson Abbie Armstrong Imogen King Buch: Daragh Carville Regie: Robert Quinn Großbritannien 2019 1.00 The Bay Vermutung (vom 22.10.2021) D.S. Lisa Armstrong Morven Christie D.S. Med Kharim Taheen Modak D.I. Tony Manning Daniel Ryan Bill Bradwell James Cosmo Oliver Marshbrook Leo Ashton Rose Marshbrook Sharon Small Mark Bradwell Steven Robertson Rob Armstrong Art Parkinson Penny Armstrong Lindsey Coulson Abbie Armstrong Imogen King Buch: Daragh Carville Regie: Robert Quinn Großbritannien 2019 1.45 The Bay Verluste (vom 22.10.2021) D.S. Lisa Armstrong Morven Christie D.S. Med Kharim Taheen Modak D.I. Tony Manning Daniel Ryan Bill Bradwell James Cosmo Oliver Marshbrook Leo Ashton Rose Marshbrook Sharon Small Mark Bradwell Steven Robertson Rob Armstrong Art Parkinson Penny Armstrong Lindsey Coulson Abbie Armstrong Imogen King Buch: Daragh Carville Regie: Robert Quinn Großbritannien 2019 2.30 The Bay Versäumnis (vom 22.10.2021) D.S. Lisa Armstrong Morven Christie D.S. Med Kharim Taheen Modak D.I. Tony Manning Daniel Ryan Bill Bradwell James Cosmo Oliver Marshbrook Leo Ashton Rose Marshbrook Sharon Small Mark Bradwell Steven Robertson Rob Armstrong Art Parkinson Penny Armstrong Lindsey Coulson Abbie Armstrong Imogen King Buch: Daragh Carville Regie: Robert Quinn Großbritannien 2019 3.15 The Bay Verbundenheit (vom 22.10.2021) D.S. Lisa Armstrong Morven Christie D.S. Med Kharim Taheen Modak D.I. Tony Manning Daniel Ryan Bill Bradwell James Cosmo Oliver Marshbrook Leo Ashton Rose Marshbrook Sharon Small Mark Bradwell Steven Robertson Rob Armstrong Art Parkinson Penny Armstrong Lindsey Coulson Abbie Armstrong Imogen King Buch: Daragh Carville Regie: Robert Quinn Großbritannien 2019 4.00 Jesse Stone - Ohne Reue (Jesse Stone: No Remorse) (Text und weitere Angaben s. 26.3.2022) 5.30 Terra Xpress -6.00 Abenteuer Küste – Neustart am Meer (ZDF 1.8.2021) Deutschland 2021 („Stealth – Unter dem Radar“ um 20.15 Uhr und 3.20 Uhr, die Serie „Californian Commando“ sowie „Die Macht der Jahreszeiten: Frühling & Sommer“ entfallen.) Woche 13/22 Samstag, 26.03. Bitte Programmänderung beachten: 3.50 Jesse Stone - Verlorene Unschuld (Jesse Stone: Innocents Lost) (Text und weitere Angaben s. 2.4.2022) („Jesse Stone – Ohne Reue“ wurde auf Freitag, 25.3.2022, vorgezogen.) Woche 14/22 Samstag, 02.04. Bitte Programmänderungen beachten: 4.30 Jesse Stone - Im Zweifel für den Angeklagten (Jesse Stone: Benefit of the Doubt) Jesse Stone Tom Selleck Thelma Gleffey Gloria Reuben Captain Healy Stephen McHattie William Butler Jeff Geddis Regie: Robert Harmon USA 2012 („Jesse Stone – Verlorene Unschuld“ wurde auf Samstag, 26.3.2022, vorgezogen.)

