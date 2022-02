ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 8/22

Mainz (ots)

Woche 8/22 Do., 24.2. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 Was nun, Frau Baerbock? (VPS 19.21/HD/UT) Fragen an die Bundesaußenministerin von Peter Frey und Bettina Schausten Deutschland 2022 19.45 Notruf Hafenkante (VPS 19.25) 20.35 Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung (VPS 20.15) (Weiterer Ablauf ab 22.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 13/22 Sa., 26.3. Bitte Korrektur beachten: 10.25 Notruf Hafenkante (VPS 10.30) (Weiterer Ablauf ab 11.10 Uhr wie vorgesehen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell