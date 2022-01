ZDF

Zurück aus der Winterpause: "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" im ZDF

Zur ersten "heute-show" im neuen Jahr begrüßt Oliver Welke am Freitag, 28. Januar 2022, um 22.30 Uhr im ZDF, Birte Schneider (Christine Prayon), Christian Ehring, Martin Klempnow und Till Reiners. Anchorman Welke freut sich, dass es wieder losgeht und prophezeit: "Ich bin selbst gespannt, welche Themen nach fünf Wochen Pause in unserer ersten Sendung noch aktuell sind. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, das Wort 'Omikron' könnte vorkommen." Eigentlich kann nach der Vierschanzentournee und dem Neujahrs-"Traumschiff" nicht mehr viel passieren im neuen Fernsehjahr 2022, trotzdem will es das Team des "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann ab Freitag, 28. Januar 2022, 23.00 Uhr, einmal probieren. "Das 'ZDF Magazin Royale' ist zurück – die einzige bürgerlich-konservative Comedyshow Deutschlands, die zuverlässig in der politischen Mitte verortet ist. Cancel Culture, Empathie, Vernunft, Gender Gaga, Humanismus, Impfpflicht, Windräder oder Wissenschaft – nicht mit uns! Der DDR-Unrechtsstaat und dessen Propaganda-Assistent*innen können sich warm anziehen – wir sind wieder da", verspricht Jan Böhmermann scharfzüngig. Die neue Heimat des "ZDF Magazin Royale" ist ab dieser Staffel das Ehrenfeldstudio in Köln-Ehrenfeld, nur ein Katzenwurf vom alten Studio entfernt. Auf Studiopublikum wird in beiden Shows vorerst verzichtet. Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 – 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, über https://presseportal.zdf.de//presse/heuteshow und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmagazinroyale "heute-show" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/comedy/heute-show "ZDF Magazin Royale" in der ZDFmediathek immer am Sendetag ab 20.00 Uhr: https://zdf.de/comedy/zdf-magazin-royale

