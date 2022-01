ZDF

ZDFinfo Änderungsmitteilung/ Woche 06/22

Mainz (ots)

Woche 06/22 Mittwoch, 09.02. Bitte Programmänderungen beachten: 18.45 Die sieben großen Lügen der Geschichte Deutschland 2019 „Cannabis made in Germany - Legale Geschäfte mit der Droge“ entfällt 19.30 ZDF-History Geklaute Geschichte - "Querdenker" und unsere Vergangenheit Deutschland 2021 „Shisha - Das gefährliche Geschäft mit dem kalten Rauch“ entfällt 20.15 ZDF-History Der Sturm aufs Kapitol – Angriff auf Amerikas Demokratie Deutschland 2022 „Ruhrpott - Revier im Umbruch: Krise, Start-ups und die Seidenstraße“ entfällt 21.00 Social Media - Propagandamaschine der Populisten Frankreich 2021 „Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland“ entfällt 22.00 Die Wahrheit über Desinformation USA/Norwegen 2021 „Comeback der Mafia - Alte Clans, neue Methoden“ um 21.45 Uhr entfällt 22.30 Geheimsache Corona - Wie China die Pandemie vertuschte Großbritannien 2021 „Die Geheimnisse der Russenmafia - Gewalt, Geschäft, Gefängnis“ entfällt 23.15 Der Fall Assange - Die Geschichte von WikiLeaks Frankreich 2021 „Die Schwarze Axt - Nigerias Mafia in Deutschland“ entfällt 0.00 Amerikas neue Nazis - Aufstand in Washington USA 2021 „Serbiens Mafia - Krieger, Kriminelle und der Staat“ entfällt (weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell