ZDF-Programmänderung ab Woche 2/22

Woche 2/22 Fr., 14.1. 9.05 Volle Kanne - Service täglich Bitte Änderung beachten: Moderation: Florian Weiss Bitte streichen: Nadine Krüger Woche 3/22 So., 16.1. Bitte geänderten Programmablauf ab 5.45 Uhr beachten: 5.45 Pip und Posy (VPS 6.10) Nacht, Pip 5.50 Pip und Posy (VPS 6.15) Kroko-Attacke 6.00 Pip und Posy (VPS 6.20) Schnee? Ach nee! 6.05 Lieselotte (VPS 5.45) Lieselotte und der Aushilfs-Bauer 6.15 Lieselotte (VPS 5.55) Lieselotte mopst das Obst 6.20 Lieselotte (VPS 6.00) Lieselotte bleibt am Ball (Weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen.) Woche 4/22 So., 23.1. Bitte geänderten Programmablauf ab 6.00 Uhr beachten: 6.00 Pip und Posy (VPS 6.10) Die Sternschnuppen 6.05 Pip und Posy (VPS 6.15) Auf die Plätze, fertig, Schnee! 6.15 Lieselotte (VPS 6.00) Lieselotte hat Langeweile 6.20 Lieselotte (VPS 6.19/HD/UT/Dolby digital 5.1) Lieselotte lauert Animationsserie nach den Büchern von Alexander Steffensmeier Deutschland/Luxemburg/Frankreich 2020 (Weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen. "Pip und Posy: Die Winter-Show" verschiebt sich auf So., 30.1.2022, 6.05 Uhr.) Woche 5/22 So., 30.1. Bitte geänderten Programmablauf ab 6.00 Uhr beachten: 6.00 Pip und Posy (VPS 6.10) Jamila-Tag 6.05 Pip und Posy (HD/UT/Dolby digital 5.1) Die Winter-Show Nach den Büchern von Axel Scheffler und Camilla Reid Schnitt: Steven Bloomer Musik: Ellie Wyatt, Joss Peach Drehbuch: Denise Cassar Regie: Matt Tea Großbritannien 2021 6.15 Lieselotte (VPS 6.14/HD/UT/Dolby digital 5.1) Lieselotte versteckt sich Animationsserie nach den Büchern von Alexander Steffensmeier Deutschland/Luxemburg/Frankreich 2020 6.20 Lieselotte (VPS 6.19/HD/UT/Dolby digital 5.1) Lieselotte sucht Animationsserie nach den Büchern von Alexander Steffensmeier Deutschland/Luxemburg/Frankreich 2020 (Weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen. "Lieselotte: Lieselotte lauert" ist auf So., 23.1.2022 vorgezogen. "Pip und Posy: Wackel dich zum Sieg!" und "Pechvogel Zac" sind auf So., 13.2.2022 verschoben.) Woche 7/22 So., 13.2. Bitte geänderten Programmablauf ab 6.00 Uhr beachten: 6.00 Pip und Posy (VPS 5.59/HD/UT/Dolby digital 5.1) Wackel dich zum Sieg! Nach den Büchern von Axel Scheffler und Camilla Reid Schnitt: Steven Bloomer Musik: Ellie Wyatt, Joss Peach Drehbuch: Denise Cassar, Nessa Muthy Regie: Jeroen Jaspaert, Matt Tea Großbritannien 2021 6.05 Pip und Posy (HD/UT/Dolby digital 5.1) Pechvogel Zac Nach den Büchern von Axel Scheffler und Camilla Reid Schnitt: Steven Bloomer Musik: Ellie Wyatt, Joss Peach Drehbuch: Denise Cassar, Tim Bain Regie: Jeroen Jaspaert, Matt Tea Großbritannien 2021 6.15 Lieselotte (VPS 6.14/HD/UT/Dolby digital 5.1) Lieselotte liebt Löwenzahn Animationsserie nach den Büchern von Alexander Steffensmeier Deutschland/Luxemburg/Frankreich 2020 6.20 Lieselotte (VPS 6.19/HD/UT/Dolby digital 5.1) Lieselotte und die lästigen Krähen Animationsserie nach den Büchern von Alexander Steffensmeier Deutschland/Luxemburg/Frankreich 2020 (Weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen. "Lieselotte: Lieselotte versteckt sich" ist auf So., 30.1.2022 vorgezogen. "Pip und Posy: Frankies wunderbare Witzgerichte" und " Der Glücksstock" sind auf So., 20.2.2022 verschoben. "Pip und Posy: Überraschungsparty für Pip" verschiebt sich auf So., 27.2.2022.) Woche 8/22 Sa., 19.2. 20.15 Der Samstagskrimi Erzgebirgskrimi - Verhängnisvolle Recherche Bitte Ergänzung beachten: Buch: Leo P. Ard, Jörg Lühdorff So., 20.2. Bitte geänderten Programmablauf ab 6.00 Uhr beachten: 6.00 Pip und Posy (VPS 5.59/HD/UT/Dolby digital 5.1) Frankies wunderbare Witzgerichte Nach den Büchern von Axel Scheffler und Camilla Reid Schnitt: Steven Bloomer Musik: Ellie Wyatt, Joss Peach Drehbuch: Denise Cassar, Holly Lamont Regie: Matt Tea Großbritannien 2021 6.05 Pip und Posy (HD/UT/Dolby digital 5.1) Der Glücksstock Nach den Büchern von Axel Scheffler und Camilla Reid Schnitt: Steven Bloomer Musik: Ellie Wyatt, Joss Peach Drehbuch: Denise Cassar Regie: Matt Tea Großbritannien 2021 6.15 Lieselotte (VPS 6.14/HD/UT/Dolby digital 5.1) Lieselotte putzt den Hof heraus Animationsserie nach den Büchern von Alexander Steffensmeier Deutschland/Luxemburg/Frankreich 2020 6.20 Lieselotte (VPS 6.19/HD/UT/Dolby digital 5.1) Lieselotte und der Bienenschwarm Animationsserie nach den Büchern von Alexander Steffensmeier Deutschland/Luxemburg/Frankreich 2020 (Weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen. "Lieselotte: Lieselotte sucht" ist auf So., 30.1.2022 vorgezogen. "Pip und Posy: Die Schweinchen und Froschi Show" verschiebt sich auf So., 27.2.2022. "Pip und Posy: Die Weltraummission" und "Tor!" sind auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)

