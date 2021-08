Sky Deutschland

Ab heute bei Sky und Sky Ticket: Der Thriller "The Little Things" mit Denzel Washington

Unterföhring

Ein weiterer brandaktueller Topfilm verstärkt das Angebot von Sky Cinema

Der Thriller "The Little Things" mit Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto ab 12. August

Nach "Godzilla vs. Kong" und "Judas and the Black Messiah" das nächste neue Highlight von Warner Bros bei Sky

Der Thriller mit Sky Q und auch mit Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar

12. August 2021 - Noch ein brandaktuelles Filmhighlight exklusiv für alle Sky Cinema Kunden: Nach dem internationalen Superhit "Godzilla vs. Kong" und dem zweifach oscarprämierten Drama "Judas and the Black Messiah" startet heute auch der Thriller "The Little Things" mit Denzel Washington bei Sky. Der Film läuft im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten und kann mit Sky Q jederzeit auch in brillanter UHD Qualität abgerufen sowie mit Sky Ticket gestreamt werden.

Über "The Little Things":

Eigentlich sollte Joe "Deke" Deacon (Denzel Washington), der Deputy Sheriff von Kern County, auf einer Routinemission in Los Angeles nur ein paar Beweise überprüfen. Doch stattdessen wird er in die Suche nach einem Serienmörder verwickelt, der die Stadt terrorisiert. Der leitende Ermittler des L.A. Sheriff Department, Sergeant Jim Baxter (Rami Malek), ist von Dekes polizeilichen Instinkten beeindruckt und nimmt - inoffiziell - seine Hilfe in Anspruch. Doch während die beiden Cops dem Mörder auf der Spur sind, kommen immer mehr Geheimnisse aus Dekes Vergangenheit ans Tageslicht - Geheimnisse, die so verstörend sind, dass sie mehr als nur Baxters Fall bedrohen könnte. Und dann stoßen die beiden auch noch auf einen mysteriösen Einzelgänger (Jared Leto).

Facts:

OT: The Little Things, Regie: John Lee Hancock Drehbuch: John Lee Hancock Länge: 124 Min Darsteller: Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, Sofia Vassilieva, Natalie Morales, Chris Bauer, Michael Hyatt, Terry Kinney, Isabel Arraiza

