Sky Deutschland

Über das bewegte Leben einer italienischen Fußball-Legende: Das Sky Original "Totti - Il Capitano" im September bei Sky

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Capitano" im September bei Sky

Die komplette Staffel ab 30. September auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

Ebenfalls ab 30. September in Doppelfolgen auf Sky Atlantic

Nach dem Buch "Un capitano" von Francesco Totti und Paolo Condò

Mit Pietro Castellitto ("Twice Born - Was vom Leben übrig bleibt") in der Titelrolle

Auch die Dokumentation "Mein Name ist Francesco Totti" auf Abruf verfügbar

Italienischer Meister, zweifacher Pokalsieger, Torschützenkönig, Spieler des Jahres, Weltmeister: Francesco Totti ist DER Fußballgott Italiens. Nachdem basierend auf seinen Memoiren bereits eine Dokumentation produziert wurde (abrufbar auf Sky Ticket und über Sky Q), geht das schillernde Leben des Ex-Fußballkapitäns nun in Serie. "Totti - Il Capitano" ist ab 30. September immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. Auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q ist die komplette Staffel ebenfalls ab 30. September auf Abruf verfügbar.

Über "Totti - Il Capitano":

Die sechsteilige Serie beleuchtet die beiden letzten Jahre der Fußballkarriere der italienischen Fußball-Legende: 20 Jahre ist Francesco Totti inzwischen der Kapitän beim Fußballclub AS Rom. Obwohl er von den größten Fußballclubs weltweit umworben wurde, hat der von Fans liebevoll genannte "achte König von Rom" seinen geliebten Heimatverein AS Rom nie verlassen. Doch nun, im Jahr 2016, mit 39 Jahren, wird es Zeit an das Karriereende zu denken. Trotzdem hofft Totti weiterhin, dass er noch ein paar Jahre spielen kann. Doch als der Trailer Luciano Spalletti nach sieben Jahren zu AS Rom zurückkehrt, sieht Totti seine Pläne in Frage gestellt, obwohl Spalletti einst ein Freund und großer Bewunderer von ihm war.

Das sechsteilige Sky Original basiert auf dem Buch Un capitano von Francesco Totti und Paolo Condò und konzentriert sich auf die letzten zwei Jahre der Karriere des berühmten Roma-Kapitäns bis zu seinem ergreifenden Abschied nach 27 Jahren im Trikot der Giallorossi. Mit Hilfe von Archivaufnahmen und Rückblenden fängt "Totti - Il Capitano" dramatische Momente auf und abseits des Fußballplatzes, das Auf und Ab in seinem Leben bis hin zu seinem bewegenden Abschied ein. In der Titelrolle ist Pietro Castellitto zu sehen, Greta Scarano spielt Tottis Ehefrau Ilary Blasiin. Regie führte Luca Ribuoli ("La mafia uccide solo d'estate").

Facts:

Originaltitel: "Speravo di morí prima", Dramaserie, 6 Episoden, je ca. 60 Minuten, I 2021. Drehbuch: Stefano Bises, Michele Astori, Maurizio Careddu. Regie: Luca Ribuoli Produzenten: Wildside, Capri Entertainment, The New Life Company. Weltvertrieb: Freemantle. Darsteller: Pietro Castellitto, Greta Scarano, Gianmarco Tognazzi, Ascanio Balbo, Alberto Basaluzzo.

Ausstrahlungstermine:

Ab 30. September immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Auch die Dokumentation "Mein Name ist Francesco Totti" ist auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter https//info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.

Über Sky Ticket:

Der Streaming-Dienst Sky Ticket ist jederzeit und überall verfügbar und zudem jederzeit kündbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 36 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter Topspiele der UEFA Champions League, der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und TNT sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie skyticket.de.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld", "Mare of Easttown" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell