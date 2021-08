Sky Deutschland

Dokumentation über Schauspiel-Legende: "Steve McQueen: The Lost Movie" ab 12. September exklusiv auf Sky Documentaries und Sky Ticket

Dokumentarfilm über Steve McQueen und seinen unvollendeten Formel-1-Film "Day of the Champion" mit unveröffentlichten Aufnahmen von 1965

Deutsche Erstausstrahlung des Sky Originals ab 12. September auf Sky Documentaries, Sky Ticket und auf Abruf

10. August 2021 - Leinwand-Ikone, Rebell, Adrenalinjunkie: Steve McQueen galt in den 60ern und 70ern als Hollywoods "King of Cool". Die Doku zeigt bisher unveröffentlichte Bilder aus der Karriere des US-Schauspielers.

Das Sky Original ist ab 12. September auf Sky Documentaries, Sky Ticket und auch auf Abruf zu sehen.

Über "Steve McQueen - The Lost Movie":

Hollywood-Ikone Steve McQueen wurde mit Hauptrollen in Filmen wie "Die glorreichen Sieben", "Bullitt" und "Flammendes Inferno" weltberühmt. Ein Film aus seiner Blütezeit Mitte der 1960er Jahre hat jedoch einen besonderen Stellenwert - obwohl er nie fertiggestellt wurde: "Day of the Champion". Regisseur Alex Rogers und Archivar Richard Wiseman zeigen in dem Sky Original "Steve McQueen: The Lost Movie" das verloren geglaubte Material des unveröffentlichten Formel-1-Rennsport-Films.

Denn bevor der Schauspieler und leidenschaftliche Motorsportler Steve McQueen 1970 mit "Les Mans" einen der bekanntesten Rennsportfilme schuf, plante er 1965 den Formel-1-Film "Day of the Champion". Doch John Frankenheimers "Grand Prix", mit McQueens Freund und ehemaligen Co-Star James Garner in der Hauptrolle, kam dem Projekt in die Quere. Die Dokumentation erzählt die spannende Geschichte hinter dem verschollen geglaubten Film und zeigt Ausschnitte von "Day of the Champion", darunter sensationelle Aufnahmen vom Nürburgring 1965 und aus dem Cockpit des britischen Rennfahrers Stirling Moss.

Der Film wird von NBCUniversal Global Distribution im Auftrag von Sky Studios vertrieben.

Facts:

"Steve McQueen: The Lost Movie", Dokumentarfilm, GB 2021, 90 Minuten. Regie: Alex Rodger. Mit John Sturges, John Frankenheimer, David Letterman, Steve McQueen, James Garner.

