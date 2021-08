Sky Deutschland

Zweite Staffel der SHOWTIME®-Serie "The L Word: Generation Q" ab September bei Sky

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Ab 29. September auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf sowie auf Sky Atlantic

Basierend auf der bahnbrechenden Serie "The L Word"

Mit Jennifer Beals ("Swamp Thing"), Katherine Moennig ("Ray Donovan"), Leisha Hailey ("Bosch")

Basierend auf der bahnbrechenden SHOWTIME®-Serie "The L Word" kehrt "The L Word: Generation Q" mit einer zweiten Staffel zurück. "The L Word: Generation Q" ist ab 29. September immer mittwochs um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Auch Staffel eins ist auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Über "The L Word: Generation Q":

In der zweiten Staffel begleiten wir das Leben von Bette Porter (Jennifer Beals), Shane McCutcheon (Katherine Moennig), Alice Pieszecki (Leisha Hailey), Dani Nùñez (Arienne Mandi), Micah Lee (Leo Sheng), Sarah Finley (Jacqueline Toboni), Sophie Suarez (Rosanny Zayas), Gigi Ghorbani (Sepideh Moafi) und Angelica Porter-Kennard (Jordan Hull) während sie Liebe, Herzschmerz, Rückschläge und Erfolg in L. A. erfahren.

Die zweite Staffel wird von der Showrunnerin Marja-Lewis Ryan ("The Four-Faced Liar", "6 Balloons") produziert, zusammen mit Serienschöpferin Ilene Chaiken, Kristen Campo, Allyce Ozarski, Maisha Closson sowie Jennifer Beals, Katherine Moennig und Leisha Hailey.

Emmy®-Gewinnerin Rosie O'Donnell ("SMILF"), Donald Faison ("Scrubs"), der Emmy- und Academy Award®-nominierte Griffin Dunne ("House of Lies", "This is Us") und Vanessa Williams ("Candyman") haben Gastauftritte in mehreren Episoden. Die Serie wird international von der ViacomCBS Global Distribution Group vertrieben.

Facts:

Originaltitel: "The L Word: Generation Q", Dramaserie, 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2021. Showrunner: Marja-Lewis Ryan. Creator: Ilene Chaiken, Regie: Marja-Lewis Ryan, Sarah Pia Anderson, Katrelle N. Kindred. Producer: Marja-Lewis Ryan, Ilene Chaiken, Kristen Campo, Allyce Ozarski, Maisha Closson, Jennifer Beals, Katherine Moennig, Leisha Hailey. Darsteller: Jennifer Beals, Katherine Moennig, Leisha Haile, Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni, Rosanny Zayas, Sepideh Moafi, Jordan Hull.

Ausstrahlungstermine:

Ab 29. September 2021 immer mittwochs ab 20.15 Uhr zwei Episoden wöchentlich auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise im Original oder auf Deutsch. Staffel zwei ebenfalls auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Über Sky Ticket:

Der Streaming-Dienst Sky Ticket ist jederzeit und überall verfügbar und zudem jederzeit kündbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 36 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter Topspiele der UEFA Champions League, der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und TNT sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie skyticket.de.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" "Mare of Easttown" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell