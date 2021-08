Sky Deutschland

Der Filmhit "Monster Hunter" bereits ab heute bei Sky und Sky Ticket

Unterföhring (ots)

Sky Cinema verstärkt sein Angebot um einen weiteren brandaktuellen Filmhit, bereits ab heute auf Sky und Sky Ticket

Die erfolgreiche Videospiel-Verfilmung "Monster Hunter" von Paul W.S. Anderson mit Milla Jovovich jetzt bei Sky

Der Action-Kracher ist mit Sky Q in brillanter UHD Qualität und auch mit Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar

5. August 2021 - Ein weiterer brandaktueller Film für alle Sky Cinema Kunden: Auch der Fantasy-Hit "Monster Hunter" startet bereits heute bei Sky und Sky Ticket. Die Videospielverfilmung von Paul W.S. Anderson mit Milla Jovovich und Martial-Arts-Superstar Tony Jaa im Kampf gegen mächtige Kreaturen ist ein weiterer Kinoerfolg, der das Angebot an top aktuellen Filmen auf Sky erweitert. Das Highlight gibt es im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten zu sehen. Außerdem ist es mit Sky Q jederzeit in brillanter UHD Qualität abrufbar und kann mit Sky Ticket auch gestreamt werden.

Matthias Kistler, Vice President Acquistions bei Sky Deutschland, "Nachdem wir erst die letzten Wochen neue Filmhits für alle Sky Cinema Kunden gestartet haben, legen wir gleich heute nach: Von unserem Partner Constantin kommt das Filmspektakel 'Monster Hunter', das wir ab sofort bei Sky und Sky Ticket präsentieren. Ein weiteres ganz neues Filmhighlight, das man bei Sky genießen kann."

Über "Monster Hunter":

Hinter unserer Welt verbirgt sich noch eine weitere, eine Welt voll gefährlicher und mächtiger Monster, die ihr Territorium mit tödlicher Grausamkeit regieren. Als ein unerwarteter Sandsturm Captain Artemis (Milla Jovovich) und ihre Einheit (T.I. Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in eine neue Welt katapultiert, müssen die Soldaten schockiert feststellen, dass in diesem feindlichen und unbekannten Land gigantische und schreckliche Monster leben, die gegen ihre Feuerkraft immun sind. In ihrem verzweifelten Kampf ums Überleben trifft die Einheit auf den mysteriösen Hunter (Tony Jaa), dessen einzigartige Fähigkeiten es ihm ermöglichen, den mächtigen Kreaturen immer einen Schritt voraus zu sein. Als Artemis und Hunter langsam Vertrauen zueinander aufbauen, entdeckt sie, dass er Teil eines Teams ist, das vom Admiral (Ron Perlman) angeführt wird. Angesichts einer Gefahr, die so groß ist, dass sie ihre Welt zu zerstören droht, schließen sich die tapferen Krieger mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten zusammen, um Seite an Seite im ultimativen Showdown zu kämpfen.

"Monster Hunter" ist eine Eigenproduktion der Constantin Film mit AB2 Digital Pictures Production in Zusammenarbeit mit Tencent und Toho. Produzenten sind Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Dennis Berardi, Robert Kulzer und Martin Moszkowicz. Das Drehbuch zu "Monster Hunter" stammt von Paul W.S. Anderson, der auch Regie führte.

Die Videospielreihe "Monster Hunter" entstand unter dem Dach des renommierten japanischen Videospielentwickler Capcom. Seit der erste "Monster Hunter"-Titel 2004 debütierte, hat die Serie eine engagierte Fangemeinde an sich gebunden und ist zu einem Megahit ausgewachsen.

Darsteller*innen: Milla Jovovich, Tony Jaa, Tip 'T.I.' Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman, Jin Au-Yeung, Ron Perlman, Jannik Schümann u.v.m.

Associate Producers: Ryozo Tsujimoto, Kaname Fugioka

Executive Producers: Edward Cheng, Howard Cheng, Hiro Matsuoka

Produzenten: Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Dennis Berardi, Robert Kulzer, Martin Moszkowicz

Drehbuch & Regie: Paul W.S. Anderson

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über Constantin Film

Die Constantin Film AG steht seit über 40 Jahren für Qualität und Erfolg und hat entscheidend zur Entwicklung und zum Ansehen des deutschen Films im In- und Ausland beigetragen. Das Unternehmen ist der bedeutendste unabhängige deutsche Hersteller und Auswerter von Produktionen im gesamten fiktionalen und non-fiktionalen audiovisuellen Bereich. Die Geschäftstätigkeit basiert auf den fünf Säulen Kinoproduktion/Rechteerwerb, TV/Streaming-Produktion, Kinoverleih, Home Entertainment und Lizenzhandel / TV-Auswertung.

