"Memory: Über die Entstehung von Alien" ab 10. September exklusiv auf Sky Documentaries und Sky Ticket

Unterföhring (ots)

Dokumentarfilm über die Entstehungsgeschichte von Ridley Scotts "Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt"

Interviews mit Mitwirkenden und Filmexperten

Ab 10. September auf Sky Documentaries, Sky Ticket und auch auf Abruf

9. August 2021 - Ridley Scotts "Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt" aus dem Jahr 1979 ist ein Klassiker des Science-Fiction- und Horror-Genres. Für die visuellen Effekte gab es sogar einen Oscar. Der Film markierte den Beginn eines Franchise, das mittlerweile sechs Teile zählt. Die detailliert recherchierte Dokumentation erzählt die Entstehung von Scotts frühem Meisterwerk.

Der facettenreiche Film, der die "Alien"-Reihe begründete, gibt Raum zu vielfältigen Betrachtungsweisen. Regisseur Alexandre O. Philippe und Produzent Kerry Deign Roy gehen davon aus, dass jeder Film eine kollektive Kunstform ist, und zwar nicht nur insofern, als viele Beteiligte an seiner Entstehung mitwirkten, sondern ein Film im besten Fall auch Zugang zu einem tieferen kollektiven Unbewussten ermöglicht. Ausgehend von dieser Überzeugung beleuchten sie die faszinierende Entstehungsgeschichte des ersten "Alien"-Films. Dafür verfolgen sie Spuren, die zurückführen zu H. P. Lovecraft, Francis Bacon und den antiken Furien.

Zu sehen ist die Dokumentation ab 10. September auf Sky Documentaries, Sky Ticket und auch auf Abruf.

Facts:

OT: "Memory: The Origins of Alien", Dokumentarfilm, USA/CH 2019, 90 Minuten. Produzent: Alexandre O. Philippe. Mit Bijan Aalam, Tim Boxell, Axelle Carolyn.

