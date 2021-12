ZDF

Acht Jahresrückblicke im ZDF: Start mit „Markus Lanz – Das Jahr 2021“

Vom 15. bis zum 31. Dezember 2021 hat das ZDF acht Jahresrückblicke im Programm. Mal im Gespräch, mal satirisch, mal sportlich, mal nachrichtlich und mal besinnlich würdigen sie die Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres. Der Rückblicks-Reigen reicht von "Markus Lanz – Das Jahr 2021" über den Jahresrückblick der "heute-show" und die Gala "Sportler des Jahres" bis zu "Album 2021 – Bilder eines Jahres" und dem neuen Format "Deckel drauf – 2021".

Los geht es am Mittwoch, 15. Dezember 2021, 20.15 Uhr im ZDF, mit "Markus Lanz – Das Jahr 2021". In 120 Minuten blickt Markus Lanz mit Gästen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen auf die wichtigsten und emotionalsten Ereignisse des Jahres zurück. Zwei Tage später, am Freitag, 17. Dezember 2021, 22.15 Uhr, steht die 45-minütige "heute-show – Der Jahresrückblick" auf dem ZDF-Programm. Oliver Welke blickt auf die Ereignisse eines spannenden Jahres, das mit einer neuen US-Administration startete und mit einer neuen Bundesregierung endet. Zur Verleihung des "Goldenen Vollpfosten 2021" erwartet er Birte Schneider (Christine Prayon), Valerie Niehaus, Gernot Hassknecht (Hans-Joachim Heist), Ulrich von Heesen (Dietrich Hollinderbäumer), Claus von Wagner und Friedemann Weise. Direkt im Anschluss folgt um 23.00 Uhr "Der satirische Jahresrückblick" im ZDF. Werner Doyé und Andreas Wiemers lassen 2021 rückwärtslaufen und entdecken Höhepunkte des menschlichen Zusammenlebens, wie man sie in solcher Schönheit noch nie gesehen hat. In der ZDFmediathek ist der "heute show"-Jahresrückblick am Freitag, 17. Dezember 2021, 10.00 Uhr, und "Der satirische Jahresrückblick" ab 8.00 Uhr verfügbar.

2021 war auch ein großes Sportjahr – und das trotz der Einschränkungen durch die weltweite Coronapandemie, die auch den Spitzensport betroffen hat. Denn die Großereignisse wie die Fußball-EM sowie die Olympischen Sommerspiele und die Paralympics in Tokio konnten mit einem Jahr Verspätung dennoch stattfinden. In der Gala "Sportler des Jahres 2021" ist am Sonntag, 19. Dezember 2021, 22.00 Uhr, im ZDF zu erleben, wer aus Sicht des deutschen Sportjournalismus zu den Besten des Jahres zählt – in der 75. Wahl seit 1947.

Ein anderer Klassiker unter den Jahresrückblicken ist am Sonntag, 26. Dezember 2021, 19.15 Uhr im ZDF erneut präsent: "Album – Bilder eines Jahres" gehört seit 1981 zum ZDF-Programm in der letzten Dezemberwoche. "Album 2021 – Bilder eines Jahres" mit Anmerkungen von ZDF-Reporter Gert Anhalt ruft die zurückliegenden Ereignisse in Erinnerung, die erneut von der Coronapandemie mitgeprägt wurden. In der ZDFmediathek wird das "Album 2021" ab Freitag, 24. Dezember 2021, 18.00 Uhr, zur Verfügung stehen.

Welche Prominenten bestimmten 2021 die Schlagzeilen, und welche Geschichten haben überrascht? Antworten darauf gibt es am Montag, 27. Dezember 2021, 17.10 Uhr im ZDF – ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek – bei "Leute 2021 – Das Jahr der Stars", dem Jahresrückblick mit Karen Webb.

Zum Reigen der Jahresrückblicke im ZDF zählt seit 2015 auch "Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen". Am Donnerstag, 30. Dezember 2021, 17.10 Uhr im ZDF und ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek, erinnert Barbara Lueg an besondere, im Laufe des Jahres verstorbene Persönlichkeiten.

Was hatte das Jahr nicht alles zu bieten! An Silvester blicken Fabian Köster und Lutz van der Horst auf ihre skurrilsten, lustigsten und erinnerungsträchtigsten Momente aus 2021 – in "Deckel drauf – 2021". Der Comedy-Jahresrückblick ist am Freitag, 31. Dezember 2021, 19.25 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek zu sehen.

Zwei satirisch-kabarettistische Jahresrückblicke hat zudem noch 3sat im Programm: am Donnerstag, 30. Dezember 2021, 20.15 Uhr, "Urban Priol: TILT 2021 – der Jahresrückblick" und direkt im Anschluss um 21.45 Uhr "Pufpaffs Happy Hour – Best of 2021".

