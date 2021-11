ZDF

ZDF-Programmhinweis

Freitag, 7. Januar 2022, 18.00 Uhr

SOKO Kitzbühel

Mainz

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Freitag, 7. Januar 2022, 18.00 Uhr Neue Folgen SOKO Kitzbühel Home Invasion Das Haus von Juwelier Krimmler wird überfallen, und seine Familie wird gefesselt. Krimmler muss den Code für den Safe preisgeben. Doch er kann sich befreien und erschießt einen der Räuber. Während der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Krimmlers Neffe an dem Überfall beteiligt war. Die Risse in der Familie werden deutlich. Karin Krimmler versucht, ihre Familie zusammenzuhalten, doch dann beginnt Tochter Sophie, sich merkwürdig zu verhalten. 13 neue Folgen "SOKO Kitzbühel" werden freitags um 18.00 Uhr ausgestrahlt. Die Folge ist am Tag der Ausstrahlung ab 19.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.

