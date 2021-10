ZDF

ZDF-Programmhinweis Wo 44/21

Mainz (ots)

Bitte den aktualisierten Programmtext beachten! Montag, 1. November 2021, 19.26 Uhr WISO-Dokumentation Wein mit Beigeschmack - Die Tricks der Wein-Industrie Film von Anna Fein, Erik Hane und Stefan Hanf Die Deutschen lieben Wein. Vor allem, wenn er günstig ist. Fast die Hälfte des Weins wird mittlerweile beim Discounter verkauft. Weinproduktion und -verkauf sind ein globales Geschäft. Was steckt alles drin in den Weinen im Supermarktregal – die teilweise zu unschlagbar günstigen Preisen angeboten werden? Die Discounter sind in Deutschland die größten Weinhändler – und können somit auch Preise bestimmen. Im Durchschnitt zahlen die Deutschen für eine Dreiviertelliterflasche Wein 2,34 Euro im Supermarkt und beim Discounter. Der beliebteste Import-Wein aus Übersee ist Wein aus Südafrika. Gut und günstig – das ist das Image. Doch der starke Preisdruck sorgt für schwierige Zustände auf südafrikanischen Weingütern. Auch Wein aus der Region Bordeaux wird in Deutschland geschätzt. Rund 15 Millionen Liter importiert Deutschland pro Jahr. Viele französische Weingüter erreichen die gewohnte Qualität mit Pestiziden, die sich teilweise im Wein nachweisen lassen. Und auch in Deutschland ist der Wein nicht immer der edle, reine Tropfen. Neben Pestiziden im Weinberg beim konventionellen Anbau können nach der Ernte im Weinkeller mehr als 50 Zusatzstoffe eingesetzt werden. All diese Mittel sind völlig legal und ungiftig. Und - die meisten Weinbaubetriebe verwenden sie. Für die "WISO"-Doku machen die Autor*innen Anna Fein, Erik Hane und Stefan Hanf eine Stichprobe, schicken über 20 Weine zur Untersuchung ins Labor – und gehen der Frage nach, welche Folgen die Globalisierung des Weinmarkts für Mensch und Natur hat. Auf südafrikanischen Weingütern recherchieren sie die Arbeitsbedingungen. Sie sprechen mit Wissenschaftler*innen über den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und Schönungsmitteln im Weinbau.

