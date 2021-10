ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 46/21

Mainz (ots)

Woche 46/21 Mo., 15.11. 19.25 WISO Bitte Änderung beachten: Moderation: Sarah Tacke Bitte streichen: Marcus Niehaves (Änderung bitte auch für die Wiederholung am Di., 16.11.2021, um 4.25 Uhr beachten.) Woche 48/21 So., 28.11. Bitte Programmänderung ab 3.55 Uhr beachten: 3.55 Diese Drombuschs 5.00 zdf.formstark (VPS 5.05) 5.10- Berlin direkt 5.30 (Die Wiederholung "Filmgorillas" entfällt.) Mo., 29.11. 19.25 WISO Bitte Änderung beachten: Moderation: Sarah Tacke Bitte streichen: Marcus Niehaves (Änderung bitte auch für die Wiederholung am Di., 30.11.2021, um 4.10 Uhr beachten.) ________________________________ 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Solo für Weiss - Das letzte Opfer . . . Bitte Korrektur bei Rolle / Darsteller beachten: Paul / Arnold Martens Tilman Strauß Bitte streichen: Tilmann

