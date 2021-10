ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 43/21

Mainz (ots)

Woche 43/21 Sa., 23.10. 1.00 Filmnacht im ZDF Ghostbusters - Die Geisterjäger Bitte Ergänzung beachten: Originalton So., 24.10. 0.35 Die lange Nacht des Blauen Sofas Bitte streichen: Untertitel Woche 44/21 Sa., 30.10. 3.35 Ghostbusters II Bitte Ergänzung beachten: Originalton Mo., 1.11. 19.25 WISO-Dokumentation Bitte Korrektur beachten: Wein mit Beigeschmack - Die Tricks der Wein-Industrie Bitte streichen: Spritzen und tricksen - Das schmutzige Geschäft mit dem Wein (Korrektur bitte auch für die Wiederholung um 4.30 Uhr beachten.) Woche 47/21 So., 21.11. 11.50 Über Land In Sachen Liebe Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription 12.15 Über Land Später Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription Fr., 26.11. 15.45 sportstudio live Fußball-WM-Qualifikation der Frauen Deutschland – Türkei . . . Bitte Ergänzungen beachten: Moderation: Katja Streso Reporterin: Claudia Neumann

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell