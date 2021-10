ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 42/21

Mainz (ots)

Woche 42/21 Mi., 20.10. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Gruppenphase, 3. Spieltag Highlights, Analysen, Interviews . . . Bitte Ergänzung beachten: Experte: Per Mertesacker Woche 43/21 So., 24.10. 18.00 ZDF.reportage Mietenwahnsinn Bitte Änderung beachten: Film von Nora Oldach und Anja Marx Bitte streichen: Film von Anja Marx und Oliver Koytek (Änderung bitte auch für die Wiederholung am Mo., 25.10.2021, um 4.35 Uhr berücksichtigen.) Woche 45/21 So., 7.11. 17.10 sportstudio reportage Bitte Änderung beachten: Moderation: Andrea Petkovic Bitte streichen: Norbert König

