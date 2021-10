SAXX Hotel Group

Zur Unterstützung der Hochwasserhilfe in Hagen: SAXX Hotel Group Investor Udo Krollmann ersteigert BVB Dortmund-Sonderedition des Porsche Taycan

Hagen

Bei dieser Auktion gab es nur Gewinner: Der Immobilieninvestor und Porsche-Fan Udo Krollmann hat für 245.000 Euro einen BVB-gelben Taycan ersteigert, den das Porsche Zentrum Lennetal von Spielern des aktuellen BVB Dortmund-Kaders signieren lies. Der Erlös der Versteigerung geht als Spende an die Flutopfer der Stadt Hagen.

Diesen Sportwagen gibt es weltweit nur ein einziges Mal: Auf dem vollelektrischen Taycan haben die Spieler des aktuellen Bundesligakaders von Borussia Dortmund unterschrieben. Initiiert wurde die Aktion vom Porsche Zentrum Lennetal, das den Sportwagen für einen guten Zweck - die Hochwasserhilfe - versteigert hat.

Den Zuschlag bekommen hat nun der Berliner Immobilieninvestor Udo Krollmann. Der Mäzen ist in seiner Heimatstadt Hagen schwer aktiv und möchte die Stadtentwicklung stärker vorantreiben. Mit verschiedenen Projekten hat er in den vergangenen Jahren viel in Hagen investiert. Durch seine sinnvollen Immobilienentwicklungen wandelt sich Hagens Stadtbild. Die beiden sportlichen Aushängeschilder Hagens werden durch Sponsoring unterstützt, der Handball-Zweitligist VfL Eintracht Hagen und der Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen bestreiten Ihre Heimspiele so auch in der eigens nach ihm benannten Krollmann Arena.

Besonders mit seiner im Jahr 2020 gegründeten SAXX Hotel Group verspricht er jedem Standort, der Region und der lokalen Wirtschaft, durch Kooperation und Sponsoring, eine langfristige Partnerschaft. Denn SAXX will mit dem Motto #LocalSupporter auch das Gesicht einer Stadt mitentwickeln, diese lebenswerter machen und mit SAXX jeweils den "place to be" abseits der großen Metropolen bieten.

Nach der Hochwasserkatastrophe im Juli ist besondere Hilfe gefragt: "Als ich von der Aktion gehört habe, war mir sofort klar: Da biete ich mit!", sagt Udo Krollmann. Zum einen sei er bekanntermaßen Fan sowohl von Porsche als auch von Borussia Dortmund. "Vor allem aber hat mir die Idee gefallen, mit dem Kauf eines Taycan die Fluthilfe zu unterstützen. Denn die Bilder der Hochwasserkatastrophe haben mich sehr betroffen gemacht", so Krollmann weiter.

Der Erlös von 75.000 Euro wird für die Opfer der Flutkatastrophe an die Stadt Hagen überwiesen. "Es ist nicht unser erstes Engagement für die Fluthilfe", sagt Michael Thelen, Geschäftsführer des Porsche Zentrums Lennetal "wir haben bereits unmittelbar nach dem Hochwasser Hilfe geleistet. Aber dass wir unserer Stadt Hagen jetzt mit einem Sportwagen helfen können und dabei sogar Unterstützung von Borussia Dortmund bekommen haben - das ist einmalig!"

An den neuen Besitzer übergeben wurde der gelbe Taycan mit offiziellem Event im neuen SAXX Hotel "Am Theater Karree" in Hagen. Zur Schlüsselübergabe kamen auch der Hagener Oberbürgermeister Erik O. Schulz, welcher den Spendencheck über 75.000 EUR stellvertretend für alle Flutopfer entgegen nahm und Ex- Borussia Dortmund-Torwart und Fußballweltmeister Roman Weidenfeller. "Roman hat mit seiner Zusage keinen Moment gezögert", sagt Peter Santarelli, Verkaufsleiter im Porsche Zentrum Lennetal: "Bei der Fluthilfe für Hagen machen alle mit!"

Der "BVB-Taycan" soll in Hagen öffentlich ausgestellt werden - in der neuen Markthalle, die von Udo Krollmann aktuell in der Fußgängerzone der westfälischen Stadt entwickelt wird.

SAXX - the place to stay.

Die neue Hospitality Marke SAXX begeistert mit Hotels und Serviced Apartments im mittleren bis gehobenen Preissegment. Zu den zentral gelegenen Städtehotels und Serviced Apartments in Hagen und Leipzig werden weitere Standorte in attraktiven Destinationen folgen und dort neue Maßstäbe in Hospitality und Lifestyle setzen. SAXX verspricht dabei nicht nur urbanen Flair, sondern setzt den #LocalSupporter Gedanken konsequent weiter fort. Die Gastgeber vor Ort, Hotelmanager Simon Bruker und Operations Manager Elena Schnaas prägen zusammen mit dem Investor Udo Krollmann das Konzept und den Aufenthalt Ihrer Gäste.

SAXX Apartments

YOUR COMFORT. OUR SERVICE.

Mit unseren Serviced Apartments setzen wir neue Maßstäbe in der Branche. Mehr Zuhause als ein Hotel - viel flexibler als Ihre eigene Wohnung. Durch unser einzigartiges Wohlfühldesign fühlen Sie sich auch für lange Aufenthalte wie Zuhause. Der individuell abstimmbare Service, sorgt dafür, dass Sie sich während Ihrer Zeit bei uns voll auf sich konzentrieren können. Überlassen Sie die Nebensächlichkeiten wie Wäsche waschen einfach uns und widmen Sie sich voll Ihrem Arbeits- und Privatleben. Sie profitieren besonders durch die intensiven Partnerschaften mit Locals, so vernetzen wir Sie bereits vor Ankunft mit unserem und bald auch Ihrem Lieblingsitaliener, oder ermöglichen Ihnen, Ihren Trainingsplan einfach mit unserem Partner-Fitnessstudio nahtlos weiter umzusetzen. Schneller zuhause gefühlt haben Sie sich noch nie!

SAXX Hotels

FEEL LOCAL. STAY URBAN.

Modern urbanes Design, sowie eine trendige Bar schaffen für Gäste und Locals einen echten Mehrwert mit authentischem Großstadt-Flair. Der kosmopolitische Hotspot Ihrer Destination!

Entspannen Sie nach einem anstrengenden Business-Tag oder einer spannenden Städtetour in unseren Hotels, die mit dem Credo "Essential Luxury" entwickelt wurden. Kein Schnick-Schnack - aber alles was wirklich wichtig ist: Phänomenales Bett, individuelle Atmosphäre gepaart mit professionellem Service, Klimaanlage, großer Schreibtisch und das hochwertige Frühstück.

Die Mobile App ermöglicht ein rundum digitales Erlebnis und vereinfacht die administrativen Pflichten bei Check-In / Check-Out und informiert vollumfänglich über die #LocalSupporter Möglichkeiten vor Ort.

