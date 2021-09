ZDF

ZDF dreht "Freunde sind Meer" für das "Herzkino"

Mainz (ots)

Auf Rügen finden derzeit die Dreharbeiten zu zwei Filmen für eine neue "Herzkino"-Reihe mit dem Arbeitstitel "Freunde sind Meer" statt. Dagmar Seume inszeniert die Reihe über die Kraft der Freundschaft nach Drehbüchern von Martin Dolejs, Christine Heinlein und Christian Lex. Vor der Kamera stehen Anne Weinknecht, Nicola Fritzen, Greta Galisch de Palma, Oliver Bröcker, Jörg Schüttauf, Frederic Balonier und andere. Sie sind Freunde seit der ersten Klasse: Pastorin Johanna (Greta Galisch de Palma), Bernsteinkünstlerin Jette (Anne Weinknecht), Pensionsinhaber Fabian (Nicola Fritzen) und Handwerker Malte (Oliver Bröcker) sind gemeinsam in der DDR aufgewachsen. Vertrauen und Zusammenhalt stehen für sie seit ihrer Kindheit in Sepin an erster Stelle. Zusammen haben sie schöne wie schwierige Zeiten erlebt und ihre Probleme auf besondere Art zu lösen gewusst. Das hat sie über all die Jahre stark gemacht. Und wie es so ist: Manchmal kennen langjährige Freunde einen besser als man sich selbst. "Freunde sind Meer" wird produziert von die film gmbh Berlin (Produzentin: Sophia Aldenhoven, Produzent: Uli Aselmann) im Auftrag des ZDF. Die Redaktion haben Dr. Katharina Görtz und Thorsten Ritsch. Gedreht wird voraussichtlich bis 8. November 2021. Sendetermine im ZDF stehen noch nicht fest. Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 – 70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/freundesindmeer

Original-Content von: ZDF