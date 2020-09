Peugeot Deutschland GmbH

- Erneuerte Front: markanter rahmenloser Kühlergrill und neue Lichtsignatur - Neuester Stand des PEUGEOT i-Cockpit® mit digitalem Kombiinstrument - Neue Optionen bei den Fahrerassistenzsystemen sowie neue Farben und Sitzpolster - Der PEUGEOT 5008 ist ab 31.095,80 Euro UVP erhältlich

Der neue PEUGEOT 5008 ist ab sofort bestellbar. Nach einem umfassenden Facelift zeigt er sich in neuen Karosseriefarben, mit einer neu gestalteten Front, neuen Full-LED-Scheinwerfern und überarbeitetem PEUGEOT i-Cockpit®. Damit trägt das große SUV die neue Design-DNA der Löwenmarke. Der PEUGEOT 5008 ist ab 31.095,80 Euro UVP erhältlich.

Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Der PEUGEOT 5008 bietet nach seinem Facelift noch mehr Komfort und Sicherheit. Mit modernsten Fahrassistenzsystemen, dem PEUGEOT i-Cockpit® mit seinem neuen, hochwertigen Display und dem 10-Zoll-HD-Touchscreen stehen Fahrerinnen und Fahrer die neuesten Technologien zur Verfügung."

Markantes und mutiges Design für den PEUGEOT 5008

Das Facelift des PEUGEOT 5008 präsentiert sich mit einem neuen, rahmenlosen Kühlergrill. Mit horizontalen Zierleisten unter den Scheinwerfern spiegelt der neue PEUGEOT 5008 den modernen Stil wieder bei gleichzeitig fließendem Design. In den Ausstattungsniveaus GT und GT Pack besitzt der Kühlergrill ein sportliches Design mit nach außen hin größer werdenden Chromapplikationen. Schwarz glänzende Lufteinlässe, die in den neuen Stoßfänger integriert sind, sorgen für einen noch sportlicheren Auftritt.

Mit dem Facelift erneuert sich auch die Struktur der Ausstattungsniveaus. Active, Allure und GT können fortan jeweils durch erweiterte Ausstattungsniveaus - ActivePack, Allure Pack und GT Pack - mit zusätzlichen Ausstattungen ergänzt werden.

Neues PEUGEOT i-Cockpit®

Das digitale Kombiinstrument mit hochauflösendem 12,3-Zoll-Bildschirm (31,2 cm) und der Acht-Zoll-Touchscreen (20,3 cm) sind bereits im Einstiegsniveau Active serienmäßig. Ab dem Niveau Allure können Fahrerinnen und Fahrer sich über den neue HD-Touchscreen mit zehn Zoll (25,4 cm) freuen. Das höchste Ausstattungsniveau GT Pack überzeugt mit ergonomischen Komfortsitzen mit AGR*-Gütesiegel (Aktion Gesunder Rücken e. V.). Für ein erstklassisches Klangerlebnis sorgt das FOCAL-Soundsystem® mit zehn Lautsprechern und einer Gesamtleistung von 515 Watt.

Große serienmäßige Ausstattung

Neu für den PEUGEOT 5008 verfügbar ist der Automatische Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-Funktion inkl. Spurpositionierungsassistent (in Verbindung mit dem Acht-Stufen-Automatikgetriebe EAT8). Es passt den vom Fahrer programmierten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug automatisch an, bis hin zum kompletten Stillstand. Startet das vorausfahrende Fahrzeug innerhalb von drei Sekunden erneut, wird die Fahrt automatisch wieder aufgenommen. Das System ermöglicht dem Fahrer die Auswahl der Position auf der Spur und fordert ihn auf, seine Hände am Lenkrad zu halten.

Der neue PEUGEOT 5008 bietet schon im Einstiegsniveau Active zahlreiche moderne Fahrerassistenzsysteme wie eine Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, die Geschwindigkeitsregelanlage, einen Spurhalteassistenten und eine Verkehrsschilderkennung. Eine Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht und die Funktion Mirror Screen, über die sich die Apps des Smartphones via Touchscreen bedienen lassen, sind mit der Erweiterung Active Pack Teil der Ausstattung. Die TomTom® 3D-Echtzeit-Navigation, der aktive Toterwinkelassistent, Fernlichtassistent und Müdigkeitswarner sind ab dem Niveau Allure Serie.

Breite Auswahl an Motorisierungen

Bei der Motorisierung haben Käuferinnen und Käufer des neuen PEUGEOT 5008 die Wahl zwischen zwei Benzinmotoren und zwei Dieselmotoren. Mit allen Motorisierungen erfüllt das große SUV die strenge Abgasnorm Euro 6d. Es stehen zur Auswahl:

Dreizylinder-Benzinmotor

- 1.2 l PureTech Stop & Start mit 96 kW (131 PS) (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,0(1) (innerorts); 4,5(1) (außerorts); 5,1(1) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 116(1) (kombiniert)) - 1.2 l PureTech EAT8 Stop & Start mit 96 kW (131 PS) (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,1(1) (innerorts); 4,7(1) (außerorts); 5,2(1) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 120(1) (kombiniert))

Vierzylinder-Benzinmotor

- 1.6 l PureTech 180 EAT8 mit 133 kW (181 PS) (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,5(1) (innerorts); 4,9(1) (außerorts); 5,5(1) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 125(1) (kombiniert))

Vierzylinder-Dieselmotor

- 1.5 l BlueHDi Stop & Start mit 96kW (131 PS) (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 4,6(1) (innerorts); 3,7(1) (außerorts); 4,0(1) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 106(1) (kombiniert)) - 1.5 l BlueHDi EAT8 Stop & Start mit 96kW (131 PS) (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 4,5(1) (innerorts); 3,8(1) (außerorts); 4,1(1) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 107(1) (kombiniert)) - 2.0 l BlueHDi Stop & Start EAT8 mit 130 kW (177 PS) (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,2(1) (innerorts); 4,1(1) (außerorts); 4,5(1) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 119(1) (kombiniert))

Der PEUGEOT 5008 ist mit Benzinmotor ab 31.095,80 Euro UVP erhältlich. Die Dieselversionen starten ab 34.068,91 Euro UVP.

Weitere Informationen zum PEUGEOT 5008 finden sich unter: https://www.peugeot.de/family-suv-peugeot-5008.html

