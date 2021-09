ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 36/21

ots

Woche 36/21 Di., 7.9. Bitte Programmänderung ab 9.00 Uhr beachten: 9.00 Heute im Parlament (VPS 8.59/HD/UT) Debatte zur Situation in Deutschland Reporter: Frank Buchwald Moderation: Patricia Wiedemeyer 11.15 SOKO Wismar (Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen. "heute Xpress" um 9.00 Uhr, "Volle Kanne - Service täglich" sowie "Notruf Hafenkante: Hausmusik" entfallen.) Woche 37/21 Fr., 17.9. 2.45 Terra Xplore Bitte Ergänzung beachten: Untertitel 3.00 Terra Xplore Bitte Ergänzung beachten: Untertitel 3.15 Terra Xplore Bitte Ergänzung beachten: Untertitel 3.25 Terra Xplore Bitte Ergänzung beachten: Untertitel Woche 38/21 So., 19.9. 23.45 Precht Bitte Korrektur beachten: Kapitalismus – Gefahr für die Natur? Bitte streichen: Kapitalismus: Di., 21.9. 20.15 Wahl 2021 im ZDF ZDFzeit Bitte Korrektur beachten: Macht. Wechsel. Der Kampf ums Kanzleramt Bitte streichen: Der Kraftakt - Kampf ums Kanzleramt (Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 22.9.2021, 2.15 Uhr beachten.) Do., 23.9. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Wahl 2021 im ZDF (VPS 22.00) Die Schlussrunde (ARD/ZDF) 21.45 heute journal 22.15 Wahl 2021 im ZDF (HD/UT) maybrit illner Der Polit-Talk im ZDF 23.15 Markus Lanz (VPS 23.30) 0.30 heute journal update (VPS 0.45) 0.45 Filmgorillas (VPS 1.00) 0.55 Heldt (VPS 1.10) 1.40 Notruf Hafenkante (VPS 1.55) 2.25 Notruf Hafenkante (VPS 2.40) 3.10 SOKO Stuttgart (VPS 3.25) 3.55 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.10) 4.40 Leute heute (HD/UT) (von 17.45 Uhr) Deutschland 2021 4.55- hallo deutschland 5.30 Die Serien " Mein Freund, das Ekel" und " Lena Lorenz" verschieben sich wie folgt: Do., 30.9., 20.15 Uhr Voll verhintzt Do., 30.9., 21.00 Uhr Bei Kuntzes auf dem Sofa Do., 07.10., 20.15 Uhr Latein a.D. Do., 07.10., 21.00 Uhr Ausgetrixt Do., 14.10., 20.15 Uhr Familienbande Do., 14.10., 21.00 Uhr Kuchen gut, alles gut Do., 21.10., 20.15 Uhr Neue Folgen: Lena Lorenz - Eltern für mein Kind Woche 39/21 Sa., 25.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 plan b: Im Alter auf Zack (HD/UT) Neue Konzepte für den Lebensabend Film von Katrin Kleemann Deutschland 2021 ("plan b: Ein guter Fang" verschiebt sich auf Sa., 16.10.2021, 17.35 Uhr.) Mi., 29.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 4.15 plan b: Im Alter auf Zack (HD/UT) Neue Konzepte für den Lebensabend Film von Katrin Kleemann (vom 25.9.2021) Deutschland 2021 (Die Wiederholung "plan b: Ein guter Fang" verschiebt sich auf Mi., 20.10.2021, 4.45 Uhr.) Woche 41/21 Sa., 9.10. 17.05 Länderspiegel Bitte Änderung beachten: Moderation: Andreas Klinner Bitte streichen: Yve Fehring

