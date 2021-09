ZDF

Wahl 2021 im ZDF: Dreimal "Klartext – das ZDF-Wahlforum"

Start für "Klartext – das ZDF-Wahlforum". Dort stehen Bürgerinnen und Bürger im direkten Dialog mit den Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin. Armin Laschet, Kanzlerkandidat von CDU/CSU, Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, und Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, beantworten in den jeweils 90-minütigen Live-Sendungen die Fragen von Wählerinnen und Wählern. Moderiert wird "Klartext" von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.

Los geht es am Donnerstag, 9. September 2021, 20.15 Uhr, im ZDF mit "Klartext, Herr Laschet!". Am Dienstag, 14. September 2021, 20.15 Uhr im ZDF, folgt "Klartext, Herr Scholz!", am Donnerstag, 16. September 2021, 20.15 Uhr im ZDF, heißt es "Klartext, Frau Baerbock!".

Das ZDF hat ab Mitte Juni 2021 Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, bei den "Klartext"-Sendungen mitzumachen und davon zu berichten, was sie an der Politik stört, was sich ihrer Meinung nach ändern müsste und welche Erwartungen sie an eine künftige Kanzlerin, einen künftigen Kanzler haben. "Klartext" ist das Bürgerformat des ZDF zur Bundestagswahl am 26. September 2021.

