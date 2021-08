ZDF

Donnerstag, 26. August 2021, 22.25 Uhr

Mainz (ots)

Donnerstag, 26. August 2021, 22.25 Uhr maybrit illner Thema: "Schwarz und Grün im Wahlkampf – Rivalen, Feinde, Partner?" Zu Gast: Robert Habeck (B´90/Die Grünen), Parteivorsitzender Friedrich Merz (CDU), CDU-Direktkandidat Bundestagswahl 2021, CDU-Finanzexperte, kandidierte 2019 und 2021 für den CDU-Parteivorsitz Dagmar Rosenfeld, „Die Welt“-Chefredakteurin Achim Truger, Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsweiser der Bundesregierung Union und Grüne im Umfragehoch… vorbei. Corona, Flut, Afghanistan – in der Krise konnten beide bisher nicht punkten. Angriff wird da zur besten Verteidigung. Konfrontation statt Koalition. Bei Maybrit Illner treffen Robert Habeck und Friedrich Merz aufeinander: Kam der Absturz mit Ansage? Liegt es an den Kandidaten? Am Konzept? Wäre eine Koalition inhaltlich überhaupt machbar bei so viel Streit über Klima, Steuern, Migration? Wer träumt noch von Schwarz-Grün? "maybrit illner“ mit dem Thema "Schwarz und Grün im Wahlkampf – Rivalen, Feinde, Partner?" am Donnerstag, den 26. August 2021, um 22:25 Uhr im ZDF.

