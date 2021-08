ZDF

Bitte aktualisierte Programmtexte beachten: Sonntag, 5. September 2021, 17.55 Uhr ZDF.reportage Dürfen die das? Film von Stefan Bellgardt Deutschland Anfang September 2021: Seit eineinhalb Jahren beschert die Coronapandemie Deutschland eine nicht enden wollende Achterbahnfahrt: Lockdown, Lockerungen, wieder Lockdown. Die Impfkampagne versprach schließlich neue Freiheiten, viele atmeten auf, als die Inzidenzzahlen in den einstelligen Bereich sanken. Endlich wieder Restaurantbesuche, Konzerte, Feiern und Auslandsreisen. Nicht ganz der gewohnte Alltag, aber ein Hauch von Normalität. Doch nun steigen die Infektionszahlen wieder, die vierte Corona-Welle erscheint am Horizont. Reflexartig reagiert die Politik mit neuen Vorschriften, Regeln und Einschränkungen. Die fallen jedoch – je nach Bundesland – auch noch sehr unterschiedlich aus. Der Unmut der Bürger steigt. Nach Monaten des Verzichts und mit steigender Impfquote fragen sich viele: Darf uns die Politik weiter so gängeln? Und was dürfen wir überhaupt noch? Kaum einer blickt noch durch, was erlaubt ist und was nicht. In einem Münchner Biergarten dürfen die Gäste wieder die geliebte Maß Bier und Leberkäs genießen, aber für die Servicekräfte bedeutet es acht Stunden Dauerlauf mit Maske. "Unzumutbar", schimpfen viele. Rund hundert Kilometer weiter, direkt an der bayerischen-österreichischen Grenze, ist die Stimmung ebenfalls geladen. Denn die Bundespolizei hat seit Kurzem den Auftrag, die Einreisevorschriften zu kontrollieren: Haben die Rückreisenden Impfausweise oder PCR-Tests dabei. Kommentare wie "Das ist ein Überwachungsstaat" und "Man fühlt sich wie ein Schwerkrimineller" müssen sich die Beamten anhören. Corona hat das Leben auch in der Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Bei einem großen Haushaltsgerätehersteller in Hamburg gibt es zwei Welten: diejenigen, die zu Hause im Homeoffice arbeiten müssen und diejenigen, die in der Produktion malochen. Mit strengen Hygieneregeln, Masken, Abstand. "Nicht immer ganz leicht", finden einige. Für zweierlei Maßstäbe und Unverständnis sorgt Corona auch beim Sport. Die Profi-Fußballer des Zweitligisten HSV dürfen sich über Zuschauer im Stadion freuen, die Amateursportler fühlen sich mit vielen Auflagen geradezu erdrückt. Nicht zuletzt durch die Kosten für die ständigen Tests. An der Friedensburg-Oberschule im Berliner Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf hat vor wenigen Wochen das neue Schuljahr begonnen. Maskenpflicht, Abstand halten für alle Schülerinnen und Schüler. Einzeltische und drei Mal testen in der Woche – damit versuchen sie die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Denn Lehrer und Schüler sind vor allem froh darüber, endlich wieder im Präsenzunterricht büffeln zu dürfen. Gar nicht zufrieden ist Jürgen Zastrow, Leiter des zentralen Impfzentrums in Köln. Um die Quote nach oben zu schrauben, hat er sich vor dem Fußballstadion des 1. FC Köln mit einer mobilen Impfstraße aufgebaut, um vom "Piekser" zu überzeugen. Meist mit Erfolg. Die "ZDF.reportage" reist quer durch Deutschland, und macht sich ein Bild vom Leben der Menschen in der scheinbar neuen Freiheit. Sonntag, 19. September 2021, 18.00 Uhr ZDF.reportage Stress bei der Bahn Verspätung, Verschleiß, Verdruss Film von Anne Breer Kaputte Toiletten, defekte Klimaanlage und keine Sitzplatzanzeige - so etwas hat wohl jeder Bahnreisende schon erlebt. Doch die Bahn tut einiges, um solche Störungen zu verhindern. Im ICE-Werk Hamburg-Eidelstedt sind Hunderte Mitarbeitende rund um die Uhr damit beschäftigt, den alltäglichen Dauerbetrieb der Züge zu gewährleisten. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die ICEs müssen so schnell wie möglich wieder auf die Strecke. Den Ärger der Fahrgäste über Pannen und Defekte bekommen meist die Zugbegleiter*innen ab. Doch das Team rund um den Zugchef Jörn Voß ist für jede Herausforderung gewappnet. Die Zufriedenheit der Bahngäste steht für ihn an allererster Stelle: "Das Image der Deutschen Bahn ist draußen nicht unbedingt das Beste. Hier kann man zumindest ein bisschen versuchen, es wieder aufzupolieren." Nach Jahren im Dienst hat Jörn Voß schon alles erlebt. Wenn er und sein Team in Hamburg-Altona in den ICE nach Karlsruhe steigen, beginnt für sie trotzdem immer wieder ein neues Abenteuer. Das ICE-Werk Hamburg-Eidelstedt ist das größte seiner Art in Deutschland. Den Kern bildet die 430 Meter lange und 65 Meter breite Halle – vier Fußballfelder fänden hier Platz. Weil die Distanzen so groß sind, bewegen sich die Mitarbeitenden mit dem Fahrrad durch die XXL-Werkstatt. Jeder ICE fährt in zwei Tagen rund 3600 Kilometer und erhält dann eine Inspektion. Wenn die tonnenschweren Züge in die gigantischen Wartungshallen einfahren, beginnt für die Mitarbeiter*innen ein Wettlauf gegen die Zeit. Denis Schulz ist seit der Eröffnung des Werks dabei. Er kennt jede Schwachstelle der Züge, und der mit ihm in Dienst gestellte ICE 1 fährt Dank seiner Arbeit immer noch. Auch der Güterverkehr darf nicht ins Stocken geraten. Der Rangierbahnhof Maschen ist dabei die Drehscheibe des Nordens. Der Rangier-Riese steckt voller Hightech, aber ohne menschliche Kontrolle geht es nicht. Hartmut Hancke arbeitet hier seit mehr als 20 Jahren als Bergmeister. Er wacht über das gesamte Areal, an dem die Züge neu gebildet werden. Doch der Nachwuchs steckt schon in den Startlöchern. Seine Kollegin Michelle Maier übernimmt mittlerweile schon die Kontrolle beim Rangiervorgang. Ohne solch ein geschultes Personal ist die Verkehrswende undenkbar. Wenn in Zukunft mehr Güter auf der Schiene als auf der Straße transportiert werden sollen. Die "ZDF.reportage" blickt hinter die Kulissen des Bahnbetriebs in Deutschland.

