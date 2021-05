ARD Das Erste

Das Erste: Wetterexperten gegen den "Quizduell-Olymp": Sven Plöger und Gunther Tiersch bei Jörg Pilawas "Quizduell-Olymp" am Freitag, 14. Mai 2021, 18:50 Uhr im Ersten

Als Meteorologen befassen sie sich die meiste Zeit des Tages mit dem Wettergeschehen. Ob ARD-Wettermann Sven Plöger und der ehemalige ZDF-Wetterredakteur Gunther Tiersch auch den Ausgang dieses Quizduells vorhersagen können? Der Olymp muss sich auf jeden Fall warm anziehen - am 14. Mai, 18:50 Uhr im Ersten bei Jörg Pilawas "Quizduell Olymp". Das ist der "Quizduell-Olymp" - Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel ("Quizkönigin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass"), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("Professor Quiz"). In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren. Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

