Im ZDF: Neue "Herzkino"-Saison startet mit 90. "Inga Lindström"-Film

Bei dem Versuch, die Musikschule ihrer verstorbenen Mutter zu retten, stößt Clara (Leonie Rainer) in "Inga Lindström: Wilde Zeiten" auf eine überraschende Wahrheit. Der Liebesfilm aus Schweden ist der 90. der erfolgreichen "Inga Lindström"-Reihe. Das ZDF zeigt ihn am Sonntag, 29. August 2021, 20.15 Uhr, im "Herzkino". In der ZDFmediathek ist der Film bereits zu sehen. Neben Leonie Rainer sind in weiteren Rollen Tobias van Dieken, Fanny Stavjanik, Peter Kremer, Dietrich Adam, Ben Blaskovic und andere zu sehen. Regie führte Sophie Allet-Coche nach dem Drehbuch von Annette Lober.

Nach ihrem Musikstudium will Clara endlich in der Musikschule ihrer verstorbenen Mutter durchstarten. Doch ihr Vater Gunnar (Dietrich Adam) muss ihr schlechte Nachrichten überbringen: Die Schule steht vor dem Aus. Davon lässt sich Clara allerdings nicht entmutigen und will um das Vermächtnis ihrer Mutter kämpfen. Ihre Zugbekanntschaft Erik (Tobias van Dieken) möchte ihr dabei helfen, und auch ihr Jugendfreund Lasse (Ben Blaskovic) bietet Unterstützung an. Um die Musikschule zu retten, ist Clara gezwungen, sich mit der Vergangenheit ihrer Mutter auseinanderzusetzen. Die Spur führt sie zu dem berühmten Rockmusiker Ruben (Peter Kremer). Doch warum sind Gunnar und Bibi (Fanny Stavjanik), eine enge Freundin der Familie, so schlecht auf ihn zu sprechen? Clara entdeckt eine überraschende Wahrheit.

