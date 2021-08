ZDF

Die eine holte mit dem letzten Sprung die Goldmedaille im Weitsprung, die andere krönte sich mit Gold im Einzel und in der Mannschaft zur Dressur-Königin von Tokio: Die Rede ist von Malaika Mihambo und Jessica von Bredow-Werndl. Die beiden Olympia-Siegerinnen sind am Samstag, 14. August 2021, um 23.00 Uhr zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF. Im Gespräch mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein berichten beide über ihre Eindrücke und Erfahrungen von Tokio 2020. Darüber hinaus steht der erste Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/2022 mit dem Top-Spiel BVB gegen Eintracht Frankfurt im Mittelpunkt der Sendung.

Am Sonntag, 15. August 2021, heißt es wieder "sportstudio live": Das ZDF überträgt den City-Biathlon aus der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Deutschlands populärste Wintersportart präsentiert sich erneut mitten im Sommer auf ungewohnter Bühne jenseits der Bergwelt. Auf dem Programm steht ab 15.00 Uhr der Massenstart der Frauen; der Massenstart der Männer folgt ab circa 16.10 Uhr. Die Rennen kommentiert Christoph Hamm zusammen mit Herbert Fritzenwenger, für Moderation und Interviews stehen Alexander Ruda und Experte Sven Fischer bereit.

Zur stimmungsvollen Kulisse rund um Bowling Green, Wilhelmstraße und Staatstheater mitten in Wiesbaden tragen auch in diesem Jahr aus bekannten Gründen deutlich weniger Zuschauer bei. Und doch wird die außergewöhnliche Atmosphäre erneut die Biathlon-Elite in ihren Bann ziehen. Zum Weltklasse-Starterfeld gehören unter anderen der Gesamtweltcupsieger Johannes Thingnes Bö, sein Bruder Tarjei Bö, der den City-Biathlon schon gewinnen konnte, und Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen, die Schweizerin Lena Häcki, Julija Dschyma aus der Ukraine, Dorothea Wierer und Lukas Hofer aus Italien, Julia Simon aus Frankreich sowie die Deutschen Erik Lesser und Janina Hettich.

Zwischen beiden Rennen präsentiert ZDF-Reporter Marc Windgassen gegen 15.55 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung des Ironman-Triathlons aus Frankfurt am Main.

